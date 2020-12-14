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Садовничий предложил создать Российско-белорусский студенческий союз
Садовничий предложил создать Российско-белорусский студенческий союз
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил создать Российско-белорусский студенческий союз в рамках... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:07
2020-12-14T13:07
виктор садовничий
белоруссия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил создать Российско-белорусский студенческий союз в рамках Ассоциации вузов РФ и Белоруссии.Он отметил, что важнейшим элементом развития сотрудничества университетов двух стран являются молодежные студенческие мероприятия, "молодежная кооперация – это залог успешного развития науки, дружбы и сотрудничества в будущем".
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виктор садовничий, белоруссия, общество

Садовничий предложил создать Российско-белорусский студенческий союз

13:07 14.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил создать Российско-белорусский студенческий союз в рамках Ассоциации вузов РФ и Белоруссии.
"С учетом того, что студенты российских и белорусских университетов регулярно организуют совместные мероприятия, хотел бы предложить в рамках Ассоциации вузов России и Белоруссии создать Российско-белорусский студенческий союз и регулярно проводить онлайн-встречи молодых ученых, летние школы, круглые столы и симпозиумы", - заявил он в ходе выступления на втором Форуме Ассоциации вузов России и Белоруссии.
Он отметил, что важнейшим элементом развития сотрудничества университетов двух стран являются молодежные студенческие мероприятия, "молодежная кооперация – это залог успешного развития науки, дружбы и сотрудничества в будущем".
 
Виктор СадовничийБелоруссияОбщество
 
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