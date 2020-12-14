Садовничий предложил создать Российско-белорусский студенческий союз

"С учетом того, что студенты российских и белорусских университетов регулярно организуют совместные мероприятия, хотел бы предложить в рамках Ассоциации вузов России и Белоруссии создать Российско-белорусский студенческий союз и регулярно проводить онлайн-встречи молодых ученых, летние школы, круглые столы и симпозиумы", - заявил он в ходе выступления на втором Форуме Ассоциации вузов России и Белоруссии.