Садовничий предложил создать Российско-белорусский студенческий союз
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил создать Российско-белорусский студенческий союз в рамках Ассоциации вузов РФ и Белоруссии.
"С учетом того, что студенты российских и белорусских университетов регулярно организуют совместные мероприятия, хотел бы предложить в рамках Ассоциации вузов России и Белоруссии создать Российско-белорусский студенческий союз и регулярно проводить онлайн-встречи молодых ученых, летние школы, круглые столы и симпозиумы", - заявил он в ходе выступления на втором Форуме Ассоциации вузов России и Белоруссии.
Он отметил, что важнейшим элементом развития сотрудничества университетов двух стран являются молодежные студенческие мероприятия, "молодежная кооперация – это залог успешного развития науки, дружбы и сотрудничества в будущем".