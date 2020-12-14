https://ria.ru/20201214/smi-1589105005.html

В России спрогнозировали рост давления на русскоязычные СМИ в Прибалтике

В России спрогнозировали рост давления на русскоязычные СМИ в Прибалтике

Москва прогнозирует рост давления на российские и русскоязычные СМИ в Прибалтике, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:20

2020-12-14T13:20

2020-12-14T15:30

максим буякевич

sputnik латвия

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латвия

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ВЕНА, 14 дек — РИА Новости, Маргарита Костив. Москва прогнозирует рост давления на российские и русскоязычные СМИ в Прибалтике, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.Ситуация с российскими СМИ в Прибалтике в последние годы становится все сложнее. Так, в начале декабря нескольких русскоязычных латвийских журналистов обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза. По статье 84 уголовного кодекса Латвии им грозит от денежного штрафа до тюремного заключения. Власти Латвии, Литвы и Эстонии считают, что на этих журналистов, сотрудничающих порталами Baltnews и Sputnik Латвия, распространяются санкции, введенные ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. При этом журналисты не являются сотрудниками этих порталов и выступают только как внештатные авторы. Российский МИД со своей стороны отмечал, что санкции ЕС носят персональный характер и относятся лично к гендиректору "России сегодня", но не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Действия властей Латвии в отношении журналистов МИД назвал карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на эти уголовные дела.

https://ria.ru/20201210/latviya-1588633506.html

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максим буякевич, sputnik латвия, обсе, прибалтика, евросоюз, маргарита симоньян, москва, латвия, в мире