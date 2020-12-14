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В России спрогнозировали рост давления на русскоязычные СМИ в Прибалтике
В России спрогнозировали рост давления на русскоязычные СМИ в Прибалтике
Москва прогнозирует рост давления на российские и русскоязычные СМИ в Прибалтике, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:20
2020-12-14T15:30
максим буякевич
sputnik латвия
обсе
прибалтика
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латвия
в мире
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ВЕНА, 14 дек — РИА Новости, Маргарита Костив. Москва прогнозирует рост давления на российские и русскоязычные СМИ в Прибалтике, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.Ситуация с российскими СМИ в Прибалтике в последние годы становится все сложнее. Так, в начале декабря нескольких русскоязычных латвийских журналистов обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза. По статье 84 уголовного кодекса Латвии им грозит от денежного штрафа до тюремного заключения. Власти Латвии, Литвы и Эстонии считают, что на этих журналистов, сотрудничающих порталами Baltnews и Sputnik Латвия, распространяются санкции, введенные ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. При этом журналисты не являются сотрудниками этих порталов и выступают только как внештатные авторы. Российский МИД со своей стороны отмечал, что санкции ЕС носят персональный характер и относятся лично к гендиректору "России сегодня", но не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Действия властей Латвии в отношении журналистов МИД назвал карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на эти уголовные дела.
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максим буякевич, sputnik латвия, обсе, прибалтика, евросоюз, маргарита симоньян, москва, латвия, в мире

В России спрогнозировали рост давления на русскоязычные СМИ в Прибалтике

13:20 14.12.2020 (обновлено: 15:30 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВЕНА, 14 дек — РИА Новости, Маргарита Костив. Москва прогнозирует рост давления на российские и русскоязычные СМИ в Прибалтике, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

"Прибалтийские государства — это, конечно, избитый пример, но, к сожалению, от его убитости актуальность не уменьшается. <…> Это уже совершенно официальный, судя по всему, дискурс с применением, как говорится, спецсредств и давления со стороны спецслужб этих республик. Таков нынешний вектор их властей и так они своеобразно понимают свободу выражения мнения", — сказал он.

Ситуация с российскими СМИ в Прибалтике в последние годы становится все сложнее. Так, в начале декабря нескольких русскоязычных латвийских журналистов обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза. По статье 84 уголовного кодекса Латвии им грозит от денежного штрафа до тюремного заключения. Власти Латвии, Литвы и Эстонии считают, что на этих журналистов, сотрудничающих порталами Baltnews и Sputnik Латвия, распространяются санкции, введенные ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. При этом журналисты не являются сотрудниками этих порталов и выступают только как внештатные авторы. Российский МИД со своей стороны отмечал, что санкции ЕС носят персональный характер и относятся лично к гендиректору "России сегодня", но не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Действия властей Латвии в отношении журналистов МИД назвал карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на эти уголовные дела.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:13Медиавойны
МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
 
Максим БуякевичSputnik ЛатвияОБСЕПрибалтикаЕвросоюзМаргарита СимоньянМоскваЛатвияВ мире
 
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