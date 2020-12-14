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В Париже неизвестные подрисовали символу страны кровавые слезы

В Париже неизвестные подрисовали символу страны кровавые слезы

Группа анонимных художников, протестующих против политики правительства Франции, подрисовала кровавые слезы к глазам символа страны Марианны, изображенной на... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:51

2020-12-14T15:51

2020-12-14T15:51

эммануэль макрон

франция

париж

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группа анонимных художников, протестующих против политики правительства Франции, подрисовала кровавые слезы к глазам символа страны Марианны, изображенной на гигантской фреске на фасаде здания в Париже, сообщает специализирующееся на культуре урбанизма издание Hiya!.Рисунок высотой около десяти метров в XIII округе Парижа был предложен городу известным американским художником Шепардом Фейри в знак солидарности после терактов в ноябре 2015 года. Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон очень высоко ценит эту работу, репродукция которой украшает его кабинет в Елисейском дворце.Как сообщается, коллектив анонимных художников в ночь на понедельник прислал в издание фотографию "модифицированной" Марианны и манифест, в котором они берут ответственность за эту акцию.Помимо кровавых слез авторы акции закрасили белой краской надпись "Свобода, Равенство, Братство" и добавили вместо нее "Марианна плачет".Мэр XIII округа Жером Куме не оценил акцию. Он назвал подаренную городу фреску "испорченной" и заявил, что искусство "способно на большее".Во Франции с конца ноября проходят протесты против законопроекта "О глобальной безопасности", предусматривающего наказание за распространение изображений сотрудников органов правопорядка во время исполнения служебных обязанностей. Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова.

https://ria.ru/20201120/parizh-1585379121.html

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эммануэль макрон, франция, париж, в мире