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Больше всего ветсертификатов оформили через "Меркурий" в Подмосковье
Больше всего ветсертификатов оформили через "Меркурий" в Подмосковье
Московская область стала первой среди регионов России по числу оформленных ветеринарных сертификатов в системе "Меркурий" с начала текущего года. Исполняющий... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:35
2020-12-14T19:35
2020-12-14T19:36
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московская область стала первой среди регионов России по числу оформленных ветеринарных сертификатов в системе "Меркурий" с начала текущего года. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский сообщил, что в регионе было зарегистрировано более 530 миллионов сопроводительных документов, сообщил телеканал "360"."В Московской области оформлено 533,8 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных документов с начала текущего года. Только за октябрь прошло оформление 53 миллиона сертификатов", – уточнил Воскресенский.Отмечается, что в систему "Меркурий" вносят данные обо всей продукции животного происхождения, которую производят и продают на территории региона. Необходимо сертифицировать в электронном формате мясные и рыбные товары, мед и все молочные продукты.По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, рейтинг учитывает порядка 30 пунктов, в числе которых объем оформления производственных и транспортных документов, процент гашения и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Московская область стала первой среди регионов России по числу оформленных ветеринарных сертификатов в системе "Меркурий" с начала текущего года. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский сообщил, что в регионе было зарегистрировано более 530 миллионов сопроводительных документов, сообщил телеканал "360"
.
"В Московской области оформлено 533,8 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных документов с начала текущего года. Только за октябрь прошло оформление 53 миллиона сертификатов", – уточнил Воскресенский.
Отмечается, что в систему "Меркурий" вносят данные обо всей продукции животного происхождения, которую производят и продают на территории региона. Необходимо сертифицировать в электронном формате мясные и рыбные товары, мед и все молочные продукты.
По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, рейтинг учитывает порядка 30 пунктов, в числе которых объем оформления производственных и транспортных документов, процент гашения и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.