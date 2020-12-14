https://ria.ru/20201214/sertifikaty-1589208614.html

Больше всего ветсертификатов оформили через "Меркурий" в Подмосковье

Больше всего ветсертификатов оформили через "Меркурий" в Подмосковье

Московская область стала первой среди регионов России по числу оформленных ветеринарных сертификатов в системе "Меркурий" с начала текущего года. Исполняющий... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:35

2020-12-14T19:35

2020-12-14T19:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московская область стала первой среди регионов России по числу оформленных ветеринарных сертификатов в системе "Меркурий" с начала текущего года. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский сообщил, что в регионе было зарегистрировано более 530 миллионов сопроводительных документов, сообщил телеканал "360"."В Московской области оформлено 533,8 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных документов с начала текущего года. Только за октябрь прошло оформление 53 миллиона сертификатов", – уточнил Воскресенский.Отмечается, что в систему "Меркурий" вносят данные обо всей продукции животного происхождения, которую производят и продают на территории региона. Необходимо сертифицировать в электронном формате мясные и рыбные товары, мед и все молочные продукты.По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, рейтинг учитывает порядка 30 пунктов, в числе которых объем оформления производственных и транспортных документов, процент гашения и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)