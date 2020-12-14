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https://ria.ru/20201214/sertifikaty-1589208614.html
Больше всего ветсертификатов оформили через "Меркурий" в Подмосковье
Больше всего ветсертификатов оформили через "Меркурий" в Подмосковье
Московская область стала первой среди регионов России по числу оформленных ветеринарных сертификатов в системе "Меркурий" с начала текущего года. Исполняющий... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:35
2020-12-14T19:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московская область стала первой среди регионов России по числу оформленных ветеринарных сертификатов в системе "Меркурий" с начала текущего года. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский сообщил, что в регионе было зарегистрировано более 530 миллионов сопроводительных документов, сообщил телеканал "360"."В Московской области оформлено 533,8 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных документов с начала текущего года. Только за октябрь прошло оформление 53 миллиона сертификатов", – уточнил Воскресенский.Отмечается, что в систему "Меркурий" вносят данные обо всей продукции животного происхождения, которую производят и продают на территории региона. Необходимо сертифицировать в электронном формате мясные и рыбные товары, мед и все молочные продукты.По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, рейтинг учитывает порядка 30 пунктов, в числе которых объем оформления производственных и транспортных документов, процент гашения и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.
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московская область (подмосковье)

Больше всего ветсертификатов оформили через "Меркурий" в Подмосковье

19:35 14.12.2020 (обновлено: 19:36 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМясной прилавок на рынке
Мясной прилавок на рынке - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московская область стала первой среди регионов России по числу оформленных ветеринарных сертификатов в системе "Меркурий" с начала текущего года. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский сообщил, что в регионе было зарегистрировано более 530 миллионов сопроводительных документов, сообщил телеканал "360".
"В Московской области оформлено 533,8 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных документов с начала текущего года. Только за октябрь прошло оформление 53 миллиона сертификатов", – уточнил Воскресенский.
Отмечается, что в систему "Меркурий" вносят данные обо всей продукции животного происхождения, которую производят и продают на территории региона. Необходимо сертифицировать в электронном формате мясные и рыбные товары, мед и все молочные продукты.
По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, рейтинг учитывает порядка 30 пунктов, в числе которых объем оформления производственных и транспортных документов, процент гашения и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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