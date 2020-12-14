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Google назвал причину сбоя работы своих сервисов
Google назвал причину сбоя работы своих сервисов
Google восстановил работу своих сервисов после сбоя, произошедшего из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:10
2020-12-14T19:19
google
технологии
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Google восстановил работу своих сервисов после сбоя, произошедшего из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в понедельник пользователи Google, Gmail и YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Наибольшее количество неполадок было зафиксировано в России, Нидерландах, Франции, Германии и ряде других стран."Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена", — сообщили в пресс-службе Google."Мы приносим извинения всем, кого задел сегодняшний сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем", — добавили в компании.
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google, технологии

Google назвал причину сбоя работы своих сервисов

19:10 14.12.2020 (обновлено: 19:19 14.12.2020)
 
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Google восстановил работу своих сервисов после сбоя, произошедшего из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в понедельник пользователи Google, Gmail и YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Наибольшее количество неполадок было зафиксировано в России, Нидерландах, Франции, Германии и ряде других стран.
"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена", — сообщили в пресс-службе Google.
"Мы приносим извинения всем, кого задел сегодняшний сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем", — добавили в компании.
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