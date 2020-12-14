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В работе YouTube и других сервисов Google произошел сбой
В работе YouTube и других сервисов Google произошел сбой
Пользователи Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных Downdetector, который отслеживает отключения на популярных... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:13
2020-12-14T17:00
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.В частности, возникали проблемы при попытки зайти на Youtube, Gmail и другие сайты корпорации. По последним данным неполадки зафиксированы в России, Германии, а также Великобритании, Италии и других европейских странах.У 86% пользователей Google не получалось войти в учетную запись, у 13% были сложности с поиском.Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы с входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли сложности с получением сообщений на почту.О проблемах с YouTube сообщили 49% посетителей, 45% рассказали о перебоях при просмотре видео, еще четыре процента не смогли авторизоваться на сайте.
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россия, весь мир, youtube, google, германия, италия, технологии, в мире

В работе YouTube и других сервисов Google произошел сбой

15:13 14.12.2020 (обновлено: 17:00 14.12.2020)
 
CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.
В частности, возникали проблемы при попытки зайти на Youtube, Gmail и другие сайты корпорации. По последним данным неполадки зафиксированы в России, Германии, а также Великобритании, Италии и других европейских странах.
У 86% пользователей Google не получалось войти в учетную запись, у 13% были сложности с поиском.
Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы с входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли сложности с получением сообщений на почту.
О проблемах с YouTube сообщили 49% посетителей, 45% рассказали о перебоях при просмотре видео, еще четыре процента не смогли авторизоваться на сайте.
Социальная сеть Instagram - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 22:27
Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса
 
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