https://ria.ru/20201214/sboy-1589135333.html
В работе YouTube и других сервисов Google произошел сбой
В работе YouTube и других сервисов Google произошел сбой
Пользователи Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных Downdetector, который отслеживает отключения на популярных... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:13
2020-12-14T15:13
2020-12-14T17:00
россия
весь мир
youtube
google
германия
италия
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153083/47/1530834770_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_67d44b68eb6d80495b0a2ea64afb5a95.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.В частности, возникали проблемы при попытки зайти на Youtube, Gmail и другие сайты корпорации. По последним данным неполадки зафиксированы в России, Германии, а также Великобритании, Италии и других европейских странах.У 86% пользователей Google не получалось войти в учетную запись, у 13% были сложности с поиском.Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы с входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли сложности с получением сообщений на почту.О проблемах с YouTube сообщили 49% посетителей, 45% рассказали о перебоях при просмотре видео, еще четыре процента не смогли авторизоваться на сайте.
https://ria.ru/20201207/instagram-1588117354.html
россия
весь мир
германия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153083/47/1530834770_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_932bc3678a8e37135f67e36cf9fd5700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, весь мир, youtube, google, германия, италия, технологии, в мире