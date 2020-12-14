https://ria.ru/20201214/sboy-1589135333.html

В работе YouTube и других сервисов Google произошел сбой

В работе YouTube и других сервисов Google произошел сбой

Пользователи Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных Downdetector, который отслеживает отключения на популярных... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:13

2020-12-14T15:13

2020-12-14T17:00

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.В частности, возникали проблемы при попытки зайти на Youtube, Gmail и другие сайты корпорации. По последним данным неполадки зафиксированы в России, Германии, а также Великобритании, Италии и других европейских странах.У 86% пользователей Google не получалось войти в учетную запись, у 13% были сложности с поиском.Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы с входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли сложности с получением сообщений на почту.О проблемах с YouTube сообщили 49% посетителей, 45% рассказали о перебоях при просмотре видео, еще четыре процента не смогли авторизоваться на сайте.

https://ria.ru/20201207/instagram-1588117354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, весь мир, youtube, google, германия, италия, технологии, в мире