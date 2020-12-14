https://ria.ru/20201214/sbercloud-1589209423.html

SberCloud запустил облачную платформу ML Space для работы с ИИ

SberCloud запустил облачную платформу ML Space для работы с ИИ

Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, объявила о коммерческом запуске ML Space – инновационной облачной платформы для создания продуктов и решений на РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:40

2020-12-14T19:40

2020-12-14T19:40

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, объявила о коммерческом запуске ML Space – инновационной облачной платформы для создания продуктов и решений на основе искусственного интеллекта, сообщает компания.ML Space позволяет ускорить, оптимизировать и упростить процесс обучения моделей, препроцессинга данных и развертывания моделей на высокопроизводительной инфраструктуре (до 1000+ GPU) для последующего внедрения их в микросервисы, функции и приложения. В платформу интегрированы популярные инструменты для работы с "Большими данными", предустановлены все популярные библиотеки и фреймворки. Платформа построена на модульной архитектуре, позволяющей дополнять ее новыми возможностями. Высокая производительность достигается за счет использования самого мощного российского суперкомпьютера "Кристофари".Как отметили в компании, платформу уже используют команды разработчиков экосистемы Сбера. Так, в сентябре банк запустил семейство виртуальных ассистентов "Салют". Для их создания с помощью "Кристофари" и ML Space было обучено более 70 различных моделей ASR и еще большее количество моделей Text-to-Speech. Кроме того, была обучена впервые на русском языке трансформерная модель GPT-3 (алгоритм обработки естественного языка) с 760 миллионами параметров. Модель выложена в открытом доступе на сайте SberCloud. Также ML Space и "Кристофари" использовались в совместном проекте SberCloud и СберЗдоровья по распознаванию снимков компьютерной томографии легких.В честь запуска платформы ML Space Сбер объявил о старте программы грантов – "ML Space для бизнеса" (Платформа ML Space для бизнеса - Грант до 1 млн. руб.). "Любой российский предприниматель или компания могут получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения. Участник программы получит доступ к удобной платформе для Data Scientists, мощному суперкомпьютеру "Кристофари" и нашей широкой технической и маркетинговой поддержке", - пояснили в компании.

https://ria.ru/20201214/sber-1589121024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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