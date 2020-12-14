Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/sbercloud-1589209423.html
SberCloud запустил облачную платформу ML Space для работы с ИИ
SberCloud запустил облачную платформу ML Space для работы с ИИ
Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, объявила о коммерческом запуске ML Space – инновационной облачной платформы для создания продуктов и решений на РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:40
2020-12-14T19:40
сбер
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_f55309760f16297679b17727dfbad440.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, объявила о коммерческом запуске ML Space – инновационной облачной платформы для создания продуктов и решений на основе искусственного интеллекта, сообщает компания.ML Space позволяет ускорить, оптимизировать и упростить процесс обучения моделей, препроцессинга данных и развертывания моделей на высокопроизводительной инфраструктуре (до 1000+ GPU) для последующего внедрения их в микросервисы, функции и приложения. В платформу интегрированы популярные инструменты для работы с "Большими данными", предустановлены все популярные библиотеки и фреймворки. Платформа построена на модульной архитектуре, позволяющей дополнять ее новыми возможностями. Высокая производительность достигается за счет использования самого мощного российского суперкомпьютера "Кристофари".Как отметили в компании, платформу уже используют команды разработчиков экосистемы Сбера. Так, в сентябре банк запустил семейство виртуальных ассистентов "Салют". Для их создания с помощью "Кристофари" и ML Space было обучено более 70 различных моделей ASR и еще большее количество моделей Text-to-Speech. Кроме того, была обучена впервые на русском языке трансформерная модель GPT-3 (алгоритм обработки естественного языка) с 760 миллионами параметров. Модель выложена в открытом доступе на сайте SberCloud. Также ML Space и "Кристофари" использовались в совместном проекте SberCloud и СберЗдоровья по распознаванию снимков компьютерной томографии легких.В честь запуска платформы ML Space Сбер объявил о старте программы грантов – "ML Space для бизнеса" (Платформа ML Space для бизнеса - Грант до 1 млн. руб.). "Любой российский предприниматель или компания могут получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения. Участник программы получит доступ к удобной платформе для Data Scientists, мощному суперкомпьютеру "Кристофари" и нашей широкой технической и маркетинговой поддержке", - пояснили в компании.
https://ria.ru/20201214/sber-1589121024.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_e6de54a2814d32e7105314975b8de2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, технологии, новости компаний - экономика

SberCloud запустил облачную платформу ML Space для работы с ИИ

19:40 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Сбербанка SberCloud
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, объявила о коммерческом запуске ML Space – инновационной облачной платформы для создания продуктов и решений на основе искусственного интеллекта, сообщает компания.
ML Space позволяет ускорить, оптимизировать и упростить процесс обучения моделей, препроцессинга данных и развертывания моделей на высокопроизводительной инфраструктуре (до 1000+ GPU) для последующего внедрения их в микросервисы, функции и приложения.
В платформу интегрированы популярные инструменты для работы с "Большими данными", предустановлены все популярные библиотеки и фреймворки. Платформа построена на модульной архитектуре, позволяющей дополнять ее новыми возможностями. Высокая производительность достигается за счет использования самого мощного российского суперкомпьютера "Кристофари".
"ML Space – это впечатляющий результат работы специалистов SberCloud и Cбера и настоящий прорыв в области работы с искусственным интеллектом. Это набор лучших инструментов для машинного обучения, возможность распределенной работы, автоматизация создания, обучения и внедрения ИИ-моделей. Облачная архитектура ML Space дает возможность работать с ней из любой точки мира, а тарификация Pay-As-You-Go делает доступной даже для небольших стартапов", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 14:20
SberCloud провел онлайн-хакатон для ИТ-стартапов и разработчиков
Как отметили в компании, платформу уже используют команды разработчиков экосистемы Сбера. Так, в сентябре банк запустил семейство виртуальных ассистентов "Салют". Для их создания с помощью "Кристофари" и ML Space было обучено более 70 различных моделей ASR и еще большее количество моделей Text-to-Speech. Кроме того, была обучена впервые на русском языке трансформерная модель GPT-3 (алгоритм обработки естественного языка) с 760 миллионами параметров. Модель выложена в открытом доступе на сайте SberCloud. Также ML Space и "Кристофари" использовались в совместном проекте SberCloud и СберЗдоровья по распознаванию снимков компьютерной томографии легких.
В честь запуска платформы ML Space Сбер объявил о старте программы грантов – "ML Space для бизнеса" (Платформа ML Space для бизнеса - Грант до 1 млн. руб.). "Любой российский предприниматель или компания могут получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения. Участник программы получит доступ к удобной платформе для Data Scientists, мощному суперкомпьютеру "Кристофари" и нашей широкой технической и маркетинговой поддержке", - пояснили в компании.
 
СберТехнологииНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В России каждому зданию присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
Лента новостейМолния