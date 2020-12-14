https://ria.ru/20201214/satanovskiy-1589219024.html

Сатановский ответил на заявление Познера о "завистливых" россиянах

Сатановский ответил на заявление Познера о "завистливых" россиянах

Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о россиянах. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:43

2020-12-14T20:43

2020-12-14T20:43

россия

евгений сатановский

владимир познер

франция

сша

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о россиянах.На прошлой неделе Познер заявил, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности, который, в сочетании с "завистью и неграмотностью", определяет их отрицательное отношение к демократии."Демократия не мешает торговать рабами и пытать пленных. Насиловать, мучить и убивать невинных. Травить их газом и сжигать живьём, вместе с их деревнями и городами. Она не мешает геноциду и атомным бомбардировкам. Да и никаким не мешает. Не останавливает наркоторговцев и торговцев живым товаром. Не спасает женщин и детей. Не обеспечивает справедливый суд и честное правление. Не значит уважения к людям и плодам их трудов", — отметил Сатановский.При этом он подчеркнул, что не находит лично в себе перечисленных Познером качеств, но тоже негативно относится к демократии. Он добавил, что многие россияне разочарованы теми ценностями, которые стремились привить западные партнеры, из-за опыта девяностых."В том и причина, что не любит у нас народ демократию западную и сам Запад, что тот нас не любит. Качество такое у населения нашего за многовековую историю страны выработалось: чуйка", — резюмировал он.При этом он подчеркнул, что Познер, в силу своего возраста, имеет право на какие угодно высказывания, за которые на него не следует обижаться.Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

https://ria.ru/20201125/pozner-1586274513.html

https://ria.ru/20201112/pozner-1584301073.html

россия

франция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений сатановский, владимир познер, франция, сша