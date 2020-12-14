https://ria.ru/20201214/satanovskiy-1589219024.html
Сатановский ответил на заявление Познера о "завистливых" россиянах
Сатановский ответил на заявление Познера о "завистливых" россиянах
Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о россиянах. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:43
2020-12-14T20:43
2020-12-14T20:43
россия
евгений сатановский
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франция
сша
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о россиянах.На прошлой неделе Познер заявил, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности, который, в сочетании с "завистью и неграмотностью", определяет их отрицательное отношение к демократии."Демократия не мешает торговать рабами и пытать пленных. Насиловать, мучить и убивать невинных. Травить их газом и сжигать живьём, вместе с их деревнями и городами. Она не мешает геноциду и атомным бомбардировкам. Да и никаким не мешает. Не останавливает наркоторговцев и торговцев живым товаром. Не спасает женщин и детей. Не обеспечивает справедливый суд и честное правление. Не значит уважения к людям и плодам их трудов", — отметил Сатановский.При этом он подчеркнул, что не находит лично в себе перечисленных Познером качеств, но тоже негативно относится к демократии. Он добавил, что многие россияне разочарованы теми ценностями, которые стремились привить западные партнеры, из-за опыта девяностых."В том и причина, что не любит у нас народ демократию западную и сам Запад, что тот нас не любит. Качество такое у населения нашего за многовековую историю страны выработалось: чуйка", — резюмировал он.При этом он подчеркнул, что Познер, в силу своего возраста, имеет право на какие угодно высказывания, за которые на него не следует обижаться.Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20201125/pozner-1586274513.html
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россия, евгений сатановский, владимир познер, франция, сша
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Политический эксперт Евгений Сатановский
в Telegram-канале прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера
о россиянах.
На прошлой неделе Познер заявил, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности, который, в сочетании с "завистью и неграмотностью", определяет их отрицательное отношение к демократии.
"Демократия не мешает торговать рабами и пытать пленных. Насиловать, мучить и убивать невинных. Травить их газом и сжигать живьём, вместе с их деревнями и городами. Она не мешает геноциду и атомным бомбардировкам. Да и никаким не мешает. Не останавливает наркоторговцев и торговцев живым товаром. Не спасает женщин и детей. Не обеспечивает справедливый суд и честное правление. Не значит уважения к людям и плодам их трудов", — отметил Сатановский.
При этом он подчеркнул, что не находит лично в себе перечисленных Познером качеств, но тоже негативно относится к демократии. Он добавил, что многие россияне разочарованы теми ценностями, которые стремились привить западные партнеры, из-за опыта девяностых.
"В том и причина, что не любит у нас народ демократию западную и сам Запад, что тот нас не любит. Качество такое у населения нашего за многовековую историю страны выработалось: чуйка", — резюмировал он.
При этом он подчеркнул, что Познер, в силу своего возраста, имеет право на какие угодно высказывания, за которые на него не следует обижаться.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США
и Франции
. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.