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https://ria.ru/20201214/satanovskiy-1589219024.html
Сатановский ответил на заявление Познера о "завистливых" россиянах
Сатановский ответил на заявление Познера о "завистливых" россиянах
Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о россиянах. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:43
2020-12-14T20:43
россия
евгений сатановский
владимир познер
франция
сша
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о россиянах.На прошлой неделе Познер заявил, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности, который, в сочетании с "завистью и неграмотностью", определяет их отрицательное отношение к демократии."Демократия не мешает торговать рабами и пытать пленных. Насиловать, мучить и убивать невинных. Травить их газом и сжигать живьём, вместе с их деревнями и городами. Она не мешает геноциду и атомным бомбардировкам. Да и никаким не мешает. Не останавливает наркоторговцев и торговцев живым товаром. Не спасает женщин и детей. Не обеспечивает справедливый суд и честное правление. Не значит уважения к людям и плодам их трудов", — отметил Сатановский.При этом он подчеркнул, что не находит лично в себе перечисленных Познером качеств, но тоже негативно относится к демократии. Он добавил, что многие россияне разочарованы теми ценностями, которые стремились привить западные партнеры, из-за опыта девяностых."В том и причина, что не любит у нас народ демократию западную и сам Запад, что тот нас не любит. Качество такое у населения нашего за многовековую историю страны выработалось: чуйка", — резюмировал он.При этом он подчеркнул, что Познер, в силу своего возраста, имеет право на какие угодно высказывания, за которые на него не следует обижаться.Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20201125/pozner-1586274513.html
https://ria.ru/20201112/pozner-1584301073.html
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россия, евгений сатановский, владимир познер, франция, сша

Сатановский ответил на заявление Познера о "завистливых" россиянах

20:43 14.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕвгений Сатановский
Евгений Сатановский - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о россиянах.
На прошлой неделе Познер заявил, что у многих россиян якобы есть комплекс неполноценности, который, в сочетании с "завистью и неграмотностью", определяет их отрицательное отношение к демократии.
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"Демократия не мешает торговать рабами и пытать пленных. Насиловать, мучить и убивать невинных. Травить их газом и сжигать живьём, вместе с их деревнями и городами. Она не мешает геноциду и атомным бомбардировкам. Да и никаким не мешает. Не останавливает наркоторговцев и торговцев живым товаром. Не спасает женщин и детей. Не обеспечивает справедливый суд и честное правление. Не значит уважения к людям и плодам их трудов", — отметил Сатановский.
При этом он подчеркнул, что не находит лично в себе перечисленных Познером качеств, но тоже негативно относится к демократии. Он добавил, что многие россияне разочарованы теми ценностями, которые стремились привить западные партнеры, из-за опыта девяностых.
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"В том и причина, что не любит у нас народ демократию западную и сам Запад, что тот нас не любит. Качество такое у населения нашего за многовековую историю страны выработалось: чуйка", — резюмировал он.
При этом он подчеркнул, что Познер, в силу своего возраста, имеет право на какие угодно высказывания, за которые на него не следует обижаться.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
 
РоссияЕвгений СатановскийВладимир ПознерФранцияСША
 
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