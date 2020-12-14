ВОЗ заверила, что Санта Клаус имеет иммунитет к COVID-19
ЖЕНЕВА, 14 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения заверила, что Санта Клаус, несмотря на свой возраст, имеет иммунитет к COVID-19 и в этом году будет развозить всем подарки, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы разделяем озабоченность детей во всем мире, потому что Санта входит в группу риска для людей пожилого возраста. Но я могу сказать, что у Санты есть иммунитет к этому вирусу. У нас с ним была небольшая беседа, с ним все хорошо. Миссис Клаус тоже в порядке. И многие главы государств по всему миру заявили нам, что они облегчили карантинные ограничения для того, чтобы Санта Клаус мог войти в их воздушное пространство. Так что он доставит все подарки", - сказала она.
Эксперт подчеркнула, что детям при этом нельзя забывать о необходимости соблюдения дистанции с Сантой и выполнения всех требований гигиены от своих родителей.
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