ВОЗ заверила, что Санта Клаус имеет иммунитет к COVID-19

"Мы разделяем озабоченность детей во всем мире, потому что Санта входит в группу риска для людей пожилого возраста. Но я могу сказать, что у Санты есть иммунитет к этому вирусу. У нас с ним была небольшая беседа, с ним все хорошо. Миссис Клаус тоже в порядке. И многие главы государств по всему миру заявили нам, что они облегчили карантинные ограничения для того, чтобы Санта Клаус мог войти в их воздушное пространство. Так что он доставит все подарки", - сказала она.