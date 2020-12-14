https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589233937.html

Греция поприветствовала введение американских санкций против Турции

Греция поприветствовала введение американских санкций против Турции

МИД Греции приветствовал введение американских санкций против Турции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T23:27

2020-12-14T23:27

2020-12-14T23:27

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АФИНЫ, 14 дек - РИА Новости. МИД Греции приветствовал введение американских санкций против Турции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России."Греция, страна-член НАТО, с удовлетворением рассматривает сообщение министерства финансов США о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турецкой Республики, его главы и других руководителей в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)", - говорится в сообщении греческого МИД, распространенном в понедельник вечером.Афины считают направленным против интересов НАТО приобретение Турцией систем противовоздушной обороны С-400.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что Турция является ненадежным союзником НАТО и ставит под угрозу коллективную безопасность. Мицотакис считает, что покупка С-400 вызывает беспокойство у всех членов НАТО, в том числе у США, поскольку она угрожает самолетам F-35, которые являются неотъемлемой частью НАТО как самый совершенный самолет альянса.Сама Греция располагает российскими системами С-300, они размещены на Крите.Российские системы ПВО С-300 (S-300PMU-1) были закуплены Кипром еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.

https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589224172.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/s-400-1589225332.html

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исмаил демир, мид греции‎, греция, турция, в мире