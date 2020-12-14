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Греция поприветствовала введение американских санкций против Турции
Греция поприветствовала введение американских санкций против Турции
МИД Греции приветствовал введение американских санкций против Турции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T23:27
2020-12-14T23:27
исмаил демир
мид греции‎
греция
турция
в мире
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АФИНЫ, 14 дек - РИА Новости. МИД Греции приветствовал введение американских санкций против Турции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России."Греция, страна-член НАТО, с удовлетворением рассматривает сообщение министерства финансов США о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турецкой Республики, его главы и других руководителей в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)", - говорится в сообщении греческого МИД, распространенном в понедельник вечером.Афины считают направленным против интересов НАТО приобретение Турцией систем противовоздушной обороны С-400.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что Турция является ненадежным союзником НАТО и ставит под угрозу коллективную безопасность. Мицотакис считает, что покупка С-400 вызывает беспокойство у всех членов НАТО, в том числе у США, поскольку она угрожает самолетам F-35, которые являются неотъемлемой частью НАТО как самый совершенный самолет альянса.Сама Греция располагает российскими системами С-300, они размещены на Крите.Российские системы ПВО С-300 (S-300PMU-1) были закуплены Кипром еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.
https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589224172.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/s-400-1589225332.html
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исмаил демир, мид греции‎, греция, турция, в мире

Греция поприветствовала введение американских санкций против Турции

23:27 14.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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АФИНЫ, 14 дек - РИА Новости. МИД Греции приветствовал введение американских санкций против Турции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400.
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.
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"Греция, страна-член НАТО, с удовлетворением рассматривает сообщение министерства финансов США о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турецкой Республики, его главы и других руководителей в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)", - говорится в сообщении греческого МИД, распространенном в понедельник вечером.
Афины считают направленным против интересов НАТО приобретение Турцией систем противовоздушной обороны С-400.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что Турция является ненадежным союзником НАТО и ставит под угрозу коллективную безопасность. Мицотакис считает, что покупка С-400 вызывает беспокойство у всех членов НАТО, в том числе у США, поскольку она угрожает самолетам F-35, которые являются неотъемлемой частью НАТО как самый совершенный самолет альянса.
Сама Греция располагает российскими системами С-300, они размещены на Крите.
Российские системы ПВО С-300 (S-300PMU-1) были закуплены Кипром еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.
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Исмаил ДемирМИД Греции‎ГрецияТурцияВ мире
 
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