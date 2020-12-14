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https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589224836.html
Турция пригрозила ответить на санкции США из-за С-400
Турция пригрозила ответить на санкции США из-за С-400
МИД Турции выступил с осуждением введения санкций США в связи с покупкой Анкарой российских С-400 и заявил об ответных шагах. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T21:36
2020-12-14T21:52
исмаил демир
с-400 «триумф»
мид турции
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением введения санкций США в связи с покупкой Анкарой российских С-400 и заявил об ответных шагах.Ранее США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех чиновников в Турции за покупку Анкарой российских ЗРК С-400."Мы осуждаем и отвергаем решение США, объявленное сегодня в связи с поставками систем ПВО С-400, которое включает односторонние санкции против нашей страны. Турция предпримет необходимые шаги против этого решения, которое неизбежно негативно повлияет на наши отношения. Турция также не будет воздерживаться от принятия мер, которые она считает необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности", - говорится в заявлении турецкого МИД.Отмечается, что утверждения США о уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технической основания."Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение", - говорится в документе.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589224172.html
https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585891471.html
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исмаил демир, с-400 «триумф», мид турции, турция, сша, в мире

Турция пригрозила ответить на санкции США из-за С-400

21:36 14.12.2020 (обновлено: 21:52 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением введения санкций США в связи с покупкой Анкарой российских С-400 и заявил об ответных шагах.
Ранее США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех чиновников в Турции за покупку Анкарой российских ЗРК С-400.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Лавров прокомментировал санкции США против Турции
"Мы осуждаем и отвергаем решение США, объявленное сегодня в связи с поставками систем ПВО С-400, которое включает односторонние санкции против нашей страны. Турция предпримет необходимые шаги против этого решения, которое неизбежно негативно повлияет на наши отношения. Турция также не будет воздерживаться от принятия мер, которые она считает необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности", - говорится в заявлении турецкого МИД.
Отмечается, что утверждения США о уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технической основания.
"Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение", - говорится в документе.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 13:10
В Турции ответили на претензии США из-за закупки C-400
 
Исмаил ДемирС-400 «Триумф»МИД ТурцииТурцияСШАВ мире
 
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