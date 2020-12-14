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Лавров прокомментировал санкции США против Турции
Лавров прокомментировал санкции США против Турции
Санкции США против Турции по С-400 не стали сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер "налево и... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T21:31
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сергей лавров
с-400 «триумф»
турция
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сша
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САРАЕВО, 14 дек - РИА Новости. Санкции США против Турции по С-400 не стали сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер "налево и направо", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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сергей лавров, с-400 «триумф», турция, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров прокомментировал санкции США против Турции

21:31 14.12.2020 (обновлено: 21:54 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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САРАЕВО, 14 дек - РИА Новости. Санкции США против Турции по С-400 не стали сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер "налево и направо", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что США вводят санкции против Турции за покупку С-400, стало известно не только что, об этом США говорят уже больше года, поэтому сюрпризом это не является. Это, конечно, очередное проявление такого аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, уже десятилетия налево и направо, и, конечно, это не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорадом Додиком.

Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 12:03
В Госдуме прокомментировали проект американских сенаторов против С-400
 
Сергей ЛавровС-400 «Триумф»ТурцияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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