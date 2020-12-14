Лавров прокомментировал санкции США против Турции

"Что США вводят санкции против Турции за покупку С-400, стало известно не только что, об этом США говорят уже больше года, поэтому сюрпризом это не является. Это, конечно, очередное проявление такого аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, уже десятилетия налево и направо, и, конечно, это не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорадом Додиком.