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Путин назвал важный инструмент самореализации
Путин назвал важный инструмент самореализации
Владимир Путин назвал удовольствие, которое мы получаем, когда помогаем другим, одним из важнейших стимулов для самореализации. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:08
2020-12-14T16:24
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин назвал удовольствие, которое мы получаем, когда помогаем другим, одним из важнейших стимулов для самореализации. Как отметил глава государства, работа волонтеров и добровольцев сегодня востребована. Ранее Путин сообщил, что за 2020 год в волонтерских проектах приняли участие более 15 миллионов россиян, однако, по его словам, "людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше". Президент напомнил, что в России действует целая сеть волонтерских центров, в том числе цифровых, а для расширения подобных движений власти предоставили особые льготы и преференции благотворительным фондам и социально ориентированным некоммерческим организациям.
https://ria.ru/20201203/putin-1587516309.html
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владимир путин, общество

Путин назвал важный инструмент самореализации

14:08 14.12.2020 (обновлено: 16:24 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме "Единой России" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме Единой России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин назвал удовольствие, которое мы получаем, когда помогаем другим, одним из важнейших стимулов для самореализации.

"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворение — это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека", — сказал президент во время социального онлайн-форума "Единой России".

Как отметил глава государства, работа волонтеров и добровольцев сегодня востребована.
Ранее Путин сообщил, что за 2020 год в волонтерских проектах приняли участие более 15 миллионов россиян, однако, по его словам, "людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше". Президент напомнил, что в России действует целая сеть волонтерских центров, в том числе цифровых, а для расширения подобных движений власти предоставили особые льготы и преференции благотворительным фондам и социально ориентированным некоммерческим организациям.
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