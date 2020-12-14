https://ria.ru/20201214/samorealizatsiya-1589117546.html
Путин назвал важный инструмент самореализации
Путин назвал важный инструмент самореализации
Владимир Путин назвал удовольствие, которое мы получаем, когда помогаем другим, одним из важнейших стимулов для самореализации. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:08
2020-12-14T14:08
2020-12-14T16:24
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589131964_0:224:3038:1932_1920x0_80_0_0_4a2970640a065749a6921bd09a1ce106.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин назвал удовольствие, которое мы получаем, когда помогаем другим, одним из важнейших стимулов для самореализации. Как отметил глава государства, работа волонтеров и добровольцев сегодня востребована. Ранее Путин сообщил, что за 2020 год в волонтерских проектах приняли участие более 15 миллионов россиян, однако, по его словам, "людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше". Президент напомнил, что в России действует целая сеть волонтерских центров, в том числе цифровых, а для расширения подобных движений власти предоставили особые льготы и преференции благотворительным фондам и социально ориентированным некоммерческим организациям.
https://ria.ru/20201203/putin-1587516309.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589131964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c5be12ec3804d896176e5c5cecf8a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин
назвал удовольствие, которое мы получаем, когда помогаем другим, одним из важнейших стимулов для самореализации.
"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворение — это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека", — сказал президент во время социального онлайн-форума "Единой России".
Как отметил глава государства, работа волонтеров и добровольцев сегодня востребована.
Ранее Путин сообщил, что за 2020 год в волонтерских проектах приняли участие более 15 миллионов россиян, однако, по его словам, "людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше". Президент напомнил, что в России действует целая сеть волонтерских центров, в том числе цифровых, а для расширения подобных движений власти предоставили особые льготы и преференции благотворительным фондам и социально ориентированным некоммерческим организациям.