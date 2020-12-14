Путин назвал важный инструмент самореализации

"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворение — это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека", — сказал президент во время социального онлайн-форума "Единой России".