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На юге и востоке России установят новые загоризонтные РЛС
На юге и востоке России установят новые загоризонтные РЛС
Новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T00:32
2020-12-14T00:32
2020-12-14T09:26
новое оружие россии
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безопасность
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны, сообщили РИА Новости в Минобороны.В министерстве добавили, что сейчас также изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике.С 1 декабря 2019 года в Мордовии заступила на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС "Контейнер". Станция способна обнаруживать летательные аппараты на дальности в 1,5 тысячи километров от границ России над территорией Восточной Европы и частью Западной и Северной Европы, над несколькими странами Ближнего Востока. Работа РЛС основана на принципе отражения радиосигнала от ионосферы Земли. "Контейнер" может обнаруживать любые самолеты, крылатые ракеты и даже гиперзвуковые аппараты.Как сообщили ранее РИА Новости в АО "РТИ", "Контейнер" в Мордовии за прошедший год подтвердил способность обнаруживать за тысячи километров от границы России истребители стран НАТО, созданные с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Станция разработана входящим в АО "РТИ" предприятием НПК "НИИДАР".
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россия, безопасность
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России
, планируется поставить на юге и востоке страны, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Планами развития российской системы загоризонтных станций в ближайшем будущем предусматривается расширение возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях", — рассказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что сейчас также изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике.
С 1 декабря 2019 года в Мордовии заступила на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС "Контейнер". Станция способна обнаруживать летательные аппараты на дальности в 1,5 тысячи километров от границ России над территорией Восточной Европы и частью Западной и Северной Европы, над несколькими странами Ближнего Востока. Работа РЛС основана на принципе отражения радиосигнала от ионосферы Земли. "Контейнер" может обнаруживать любые самолеты, крылатые ракеты и даже гиперзвуковые аппараты.
Как сообщили ранее РИА Новости в АО "РТИ", "Контейнер" в Мордовии за прошедший год подтвердил способность обнаруживать за тысячи километров от границы России истребители стран НАТО, созданные с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Станция разработана входящим в АО "РТИ" предприятием НПК "НИИДАР".