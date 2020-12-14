Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201214/ridley-1588764504.html
Дэйзи Ридли сыграет первую женщину, переплывшую Ла-Манш
Дэйзи Ридли сыграет первую женщину, переплывшую Ла-Манш
Дэйзи Ридли сыграет американскую пловчиху, олимпийскую чемпионку Гертруду Элдерле в байопике "Young Woman and the Sea" ("Молодая женщина и море", сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T01:47
2020-12-14T01:47
культура
дэйзи ридли
кино и сериалы
новости культуры
ла-манш
великобритания
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588738387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a2df75eafa174a7701c9bc1d367b6d4.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Дэйзи Ридли сыграет американскую пловчиху, олимпийскую чемпионку Гертруду Элдерле в байопике "Young Woman and the Sea" ("Молодая женщина и море", сообщает Deadline.Элдерле – первая женщина, переплывшая в 1926 году Ла-Манш ( в самом узком месте 32 километра), разделяющий Францию и Великобританию. Режиссер картины Хоаким Роннинг ("Кон-Тики", "Малифесента: Владычица тьмы"), сценарий написал Джефф Натансон ("Час пик", Поймай меня если сможешь", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа").В центре сюжета жизнь и достижения знаменитой спортсменки. Она выиграла золото на Олимпийских играх. Ее называли "Королевой волн".Перед тем как переплыть Ла-Манш, она в 1925 году за семь часов преодолела вплавь расстояние от Бэттери-парк до Санди-Хук (35 километров) по нью-йоркской бухте, установив мировой рекорд, который никто не мог побить еще 81 год.Пока не сообщается, кто еще из актеров помимо Дэйзи Ридли, известной по роли Рей в "Звездных войнах", примет участие в проекте.
https://ria.ru/20201123/holland-1585554204.html
ла-манш
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588738387_60:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_2b77d7d341fad2e0ec1109d833fe7c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дэйзи ридли, кино и сериалы, новости культуры, ла-манш, великобритания, франция

Дэйзи Ридли сыграет первую женщину, переплывшую Ла-Манш

01:47 14.12.2020
 
© AP Photo / Vianney Le CaerАктриса Дэйзи Ридли
Актриса Дэйзи Ридли - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Дэйзи Ридли сыграет американскую пловчиху, олимпийскую чемпионку Гертруду Элдерле в байопике "Young Woman and the Sea" ("Молодая женщина и море", сообщает Deadline.
Элдерле – первая женщина, переплывшая в 1926 году Ла-Манш ( в самом узком месте 32 километра), разделяющий Францию и Великобританию.
Режиссер картины Хоаким Роннинг ("Кон-Тики", "Малифесента: Владычица тьмы"), сценарий написал Джефф Натансон ("Час пик", Поймай меня если сможешь", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа").
В центре сюжета жизнь и достижения знаменитой спортсменки. Она выиграла золото на Олимпийских играх. Ее называли "Королевой волн".
Перед тем как переплыть Ла-Манш, она в 1925 году за семь часов преодолела вплавь расстояние от Бэттери-парк до Санди-Хук (35 километров) по нью-йоркской бухте, установив мировой рекорд, который никто не мог побить еще 81 год.
Пока не сообщается, кто еще из актеров помимо Дэйзи Ридли, известной по роли Рей в "Звездных войнах", примет участие в проекте.
Кадр из трейлера фильма Поступь хаоса - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 02:20Культура
Том Холланд находит в лесу Дэйзи Ридли в "Поступи хаоса"
 
Культурадэйзи ридлиКино и сериалыНовости культурыЛа-МаншВеликобританияФранция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03В США началась вакцинация от коронавируса
17:01В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
Лента новостейМолния