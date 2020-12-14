https://ria.ru/20201214/ridley-1588764504.html

Дэйзи Ридли сыграет первую женщину, переплывшую Ла-Манш

Дэйзи Ридли сыграет первую женщину, переплывшую Ла-Манш

Дэйзи Ридли сыграет американскую пловчиху, олимпийскую чемпионку Гертруду Элдерле в байопике "Young Woman and the Sea" ("Молодая женщина и море", сообщает... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T01:47

2020-12-14T01:47

2020-12-14T01:47

культура

дэйзи ридли

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ла-манш

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франция

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Дэйзи Ридли сыграет американскую пловчиху, олимпийскую чемпионку Гертруду Элдерле в байопике "Young Woman and the Sea" ("Молодая женщина и море", сообщает Deadline.Элдерле – первая женщина, переплывшая в 1926 году Ла-Манш ( в самом узком месте 32 километра), разделяющий Францию и Великобританию. Режиссер картины Хоаким Роннинг ("Кон-Тики", "Малифесента: Владычица тьмы"), сценарий написал Джефф Натансон ("Час пик", Поймай меня если сможешь", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа").В центре сюжета жизнь и достижения знаменитой спортсменки. Она выиграла золото на Олимпийских играх. Ее называли "Королевой волн".Перед тем как переплыть Ла-Манш, она в 1925 году за семь часов преодолела вплавь расстояние от Бэттери-парк до Санди-Хук (35 километров) по нью-йоркской бухте, установив мировой рекорд, который никто не мог побить еще 81 год.Пока не сообщается, кто еще из актеров помимо Дэйзи Ридли, известной по роли Рей в "Звездных войнах", примет участие в проекте.

https://ria.ru/20201123/holland-1585554204.html

ла-манш

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дэйзи ридли, кино и сериалы, новости культуры, ла-манш, великобритания, франция