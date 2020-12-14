https://ria.ru/20201214/rekord-1589175443.html

Липецкая область установила рекорд по сбору масличных культур

Липецкая область установила рекорд по сбору масличных культур

Более 800 тысяч тонн (в бункерном весе) масличных культур собрали аграрии Липецкой области, что на 60 тысяч тонн больше чем в прошлом году, сообщил глава... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:08

2020-12-14T17:08

2020-12-14T17:08

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Более 800 тысяч тонн (в бункерном весе) масличных культур собрали аграрии Липецкой области, что на 60 тысяч тонн больше чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, лучшими за всю историю области стали урожаи рапса, сои и подсолнечника. Развитию этого направления растениеводства способствуют меры господдержки. В частности, Липецкая область вошла в число 39 регионов, заключивших соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур – сои и рапса. Из федерального бюджета на эти цели региону уже перечислено 80,6 миллионов рублей. Также 4,3 миллиона рублей предусмотрены в областном бюджете.Артамонов отметил, что в регионе экспорт продукции масложировой отрасли занимает треть от совокупного объеме экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК). Уже сейчас, по предварительной оценке, объем экспорта продукции масложировой промышленности в сравнении с 2017 годом увеличился в шесть с половиной раз. В текущем году за рубеж растительных масел и шрота будет отправлено на сумму свыше 140 млн долларов."У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Они обеспечивают сельхозпродукцией и наш регион, и другие субъекты и государства", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201211/feldshery-1588780413.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область