Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201214/rekord-1589175443.html
Липецкая область установила рекорд по сбору масличных культур
Липецкая область установила рекорд по сбору масличных культур
Более 800 тысяч тонн (в бункерном весе) масличных культур собрали аграрии Липецкой области, что на 60 тысяч тонн больше чем в прошлом году, сообщил глава... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:08
2020-12-14T17:08
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155943/80/1559438013_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_cf8a5e3daae01ace4a9af59f92747a3b.jpg
ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Более 800 тысяч тонн (в бункерном весе) масличных культур собрали аграрии Липецкой области, что на 60 тысяч тонн больше чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, лучшими за всю историю области стали урожаи рапса, сои и подсолнечника. Развитию этого направления растениеводства способствуют меры господдержки. В частности, Липецкая область вошла в число 39 регионов, заключивших соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур – сои и рапса. Из федерального бюджета на эти цели региону уже перечислено 80,6 миллионов рублей. Также 4,3 миллиона рублей предусмотрены в областном бюджете.Артамонов отметил, что в регионе экспорт продукции масложировой отрасли занимает треть от совокупного объеме экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК). Уже сейчас, по предварительной оценке, объем экспорта продукции масложировой промышленности в сравнении с 2017 годом увеличился в шесть с половиной раз. В текущем году за рубеж растительных масел и шрота будет отправлено на сумму свыше 140 млн долларов."У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Они обеспечивают сельхозпродукцией и наш регион, и другие субъекты и государства", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201211/feldshery-1588780413.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155943/80/1559438013_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_a38d21b3dfa4c228cf237f6b864ddc66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область

Липецкая область установила рекорд по сбору масличных культур

17:08 14.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
Комбайны во время уборки урожая рапса в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Более 800 тысяч тонн (в бункерном весе) масличных культур собрали аграрии Липецкой области, что на 60 тысяч тонн больше чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, лучшими за всю историю области стали урожаи рапса, сои и подсолнечника. Развитию этого направления растениеводства способствуют меры господдержки. В частности, Липецкая область вошла в число 39 регионов, заключивших соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур – сои и рапса. Из федерального бюджета на эти цели региону уже перечислено 80,6 миллионов рублей. Также 4,3 миллиона рублей предусмотрены в областном бюджете.
Артамонов отметил, что в регионе экспорт продукции масложировой отрасли занимает треть от совокупного объеме экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК). Уже сейчас, по предварительной оценке, объем экспорта продукции масложировой промышленности в сравнении с 2017 годом увеличился в шесть с половиной раз. В текущем году за рубеж растительных масел и шрота будет отправлено на сумму свыше 140 млн долларов.
"У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Они обеспечивают сельхозпродукцией и наш регион, и другие субъекты и государства", – сказал Артамонов.
Модульный фельдшерско-акушерский пункт в Елецком районе Липецкой области - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 15:19Липецкая область
Два новых ФАПа открылись в Липецкой области
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
06:53Спасенные при пожаре в доме престарелых в Башкирии не получили травм
Лента новостейМолния