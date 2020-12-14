Липецкая область установила рекорд по сбору масличных культур
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Более 800 тысяч тонн (в бункерном весе) масличных культур собрали аграрии Липецкой области, что на 60 тысяч тонн больше чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, лучшими за всю историю области стали урожаи рапса, сои и подсолнечника. Развитию этого направления растениеводства способствуют меры господдержки. В частности, Липецкая область вошла в число 39 регионов, заключивших соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур – сои и рапса. Из федерального бюджета на эти цели региону уже перечислено 80,6 миллионов рублей. Также 4,3 миллиона рублей предусмотрены в областном бюджете.
Артамонов отметил, что в регионе экспорт продукции масложировой отрасли занимает треть от совокупного объеме экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК). Уже сейчас, по предварительной оценке, объем экспорта продукции масложировой промышленности в сравнении с 2017 годом увеличился в шесть с половиной раз. В текущем году за рубеж растительных масел и шрота будет отправлено на сумму свыше 140 млн долларов.
"У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Они обеспечивают сельхозпродукцией и наш регион, и другие субъекты и государства", – сказал Артамонов.
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