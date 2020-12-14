https://ria.ru/20201214/razvedka-1589049907.html

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России в 2020 году

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России в 2020 году

Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил РФ обнаружили у границ России в 2020 году на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в 2019... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T06:09

2020-12-14T06:09

2020-12-14T06:09

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безопасность

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил РФ обнаружили у границ России в 2020 году на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в Минобороны.Всего в этом году РТВ засекли и сопроводили более 2 миллионов воздушных объектов, добавили в Минобороны.Радиотехнические войска оснащены радиолокационными станциями и предназначены для разведки средств воздушно-космического нападения противника. РТВ обеспечивают информацией о воздушной обстановке командование Вооруженных сил РФ, а также пункты управления авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/mig-1577677235.html

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