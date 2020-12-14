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Медведев оценил закон об удаленной работе
Медведев оценил закон об удаленной работе
Принятый закон об удалённой работе даст возможность развиваться российской экономике и бизнесу, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:36
2020-12-14T13:36
2020-12-14T13:36
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
владимир путин
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Принятый закон об удалённой работе даст возможность развиваться российской экономике и бизнесу, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Госдума в ноябре приняла закон об удалённой работе, который предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удалённой работы. Президент России Владимир Путин подписал документ в начале декабря."Уже понятно, что принятые в прошлом месяце поправки позволят сохранить ту самую необходимую гибкость на рынке труда и дадут возможность, надеюсь, развиваться и экономике, и бизнесу", - сказал Медведев на первом социальном онлайн-форуме "Единой России".Он отметил, что работа по совершенствованию законодательства в этой области была проведена "оперативно и качественно", а единороссы, инициировавшие обсуждение этой проблемы, эффективно взаимодействовали с коллегами из правительства и Госдумы.
https://ria.ru/20201124/mintrud-1586100908.html
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дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, владимир путин, технологии, экономика