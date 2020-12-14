https://ria.ru/20201214/rabota-1589110134.html

Медведев оценил закон об удаленной работе

Медведев оценил закон об удаленной работе

Принятый закон об удалённой работе даст возможность развиваться российской экономике и бизнесу, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:36

2020-12-14T13:36

2020-12-14T13:36

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

владимир путин

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588642787_0:22:3153:1796_1920x0_80_0_0_4afa0b194e997c3966b2ef5f2c86351b.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Принятый закон об удалённой работе даст возможность развиваться российской экономике и бизнесу, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Госдума в ноябре приняла закон об удалённой работе, который предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удалённой работы. Президент России Владимир Путин подписал документ в начале декабря."Уже понятно, что принятые в прошлом месяце поправки позволят сохранить ту самую необходимую гибкость на рынке труда и дадут возможность, надеюсь, развиваться и экономике, и бизнесу", - сказал Медведев на первом социальном онлайн-форуме "Единой России".Он отметил, что работа по совершенствованию законодательства в этой области была проведена "оперативно и качественно", а единороссы, инициировавшие обсуждение этой проблемы, эффективно взаимодействовали с коллегами из правительства и Госдумы.

https://ria.ru/20201124/mintrud-1586100908.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, владимир путин, технологии, экономика