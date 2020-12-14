https://ria.ru/20201214/putin-1589144069.html

Путин поручил увеличить объем помощи по ОМС жителям регионов

Путин поручил увеличить объем помощи по ОМС жителям регионов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить увеличение в 2021-2023 годах объемов оказания специализированной медпомощи по базовой программе ОМС... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:49

2020-12-14T15:49

2020-12-14T15:49

всероссийский союз страховщиков

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить увеличение в 2021-2023 годах объемов оказания специализированной медпомощи по базовой программе ОМС тяжелым больным, которые направляются из регионов в федеральные медорганизации, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ в связи с принятием федерального закона от 8 декабря 2020 года №430-Ф3 "О внесении изменений в ФЗ "Об обязательном медицинском страховании" обеспечить увеличение в период с 2021 по 2023 годы, по сравнению с 2020 годом, объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой федеральными медицинскими организациями больным со сложными и тяжелыми случаями заболеваний, направляемым субъектами РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 15 марта 2021 года.Кроме того, кабмину поручено обеспечить ежегодное увеличение, по сравнению с 2020 годом, размера субвенций в 2021-2023 годах из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС, исключив увеличение финансирования федеральных медорганизаций за счет средств данных субвенций. Данный доклад должен быть подготовлен до 30 декабря 2020 года, далее – ежегодно. Также правительству совместно с Банком России и НКО "Всероссийский союз страховщиков" поручено представить предложения о необходимости уточнения полномочий страховых медорганизаций с учетом данного федерального закона. Они должны представить доклад до 30 марта 2021 года. Ответственный за исполнение вышеуказанных поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.Также Минздраву РФ совместно с рабочей группой Госсовета РФ по направлению "Здравоохранение", региональными властями поручено обеспечить мониторинг реализации закона, обратив внимание на обеспечение прав застрахованных лиц в рамках базовой программы ОМС, финансирование территориальных программ ОМС; финансовую устойчивость системы ОМС, включая деятельность ее участников. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 31 марта 2021 года, далее – ежеквартально.

https://ria.ru/20201209/student-1588463021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всероссийский союз страховщиков, михаил мишустин, владимир путин