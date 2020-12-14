Песков описал рабочий стиль Путина при решении важных вопросов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Остро ставить вопросы - рабочий стиль президента РФ Владимира Путина, когда речь идет о важных проблемах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
"Президент весьма остро обратил внимание на проблему с ростом цен. В целом когда речь идет о важных проблемах, он достаточно остро ставит вопросы - не только перед правительством, но и перед сотрудниками своей администрации. Это такой рабочий стиль президента", - сказал Песков журналистам.
"Вы знаете, что было сформулировано конкретное поручение, которое в настоящий момент исполняется. Вы знаете, что достаточно оперативно премьер (Михаил) Мишустин также распределил участки работы между своими подчиненными в кабинете, поэтому сейчас ждем этого набора мер", - добавил Песков.