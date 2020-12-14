https://ria.ru/20201214/putin-1589101535.html

Песков описал рабочий стиль Путина при решении важных вопросов

Песков описал рабочий стиль Путина при решении важных вопросов

Остро ставить вопросы - рабочий стиль президента РФ Владимира Путина, когда речь идет о важных проблемах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:07

2020-12-14T13:07

2020-12-14T13:07

михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Остро ставить вопросы - рабочий стиль президента РФ Владимира Путина, когда речь идет о важных проблемах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем"."Вы знаете, что было сформулировано конкретное поручение, которое в настоящий момент исполняется. Вы знаете, что достаточно оперативно премьер (Михаил) Мишустин также распределил участки работы между своими подчиненными в кабинете, поэтому сейчас ждем этого набора мер", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201213/skazki-1588992660.html

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михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, экономика