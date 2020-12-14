https://ria.ru/20201214/putin-1589069640.html

Журналистов на пресс-конференции Путина рассадят с учетом санитарных мер

Журналистов на пресс-конференции Путина рассадят с учетом санитарных мер

Журналистов на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли рассадят с учетом санитарных требований, сообщили в эфире... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:37

2020-12-14T10:37

2020-12-14T10:37

центр международной торговли

владимир путин

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Журналистов на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли рассадят с учетом санитарных требований, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".Ежегодная большая пресс-конференция российского лидера пройдет 17 декабря, в этом году она состоится в новом формате из-за коронавируса. Путин будет находиться в подмосковной резиденции Ново-Огарево, откуда по видеосвязи ответит на вопросы журналистов и россиян. Пресс-конференция будет включать в себя элементы прямой линии.Как сообщает телеканал, в Центр международной торговли в Москве уже доставили десятки километров кабеля и тонны оборудования, а также установили большие экраны.Всего, как сообщается, в этом зале будет находиться 247 человек, рассадка - с учетом санитарных требований.

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/bunker-1589009466.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр международной торговли, владимир путин, москва