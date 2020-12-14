В Минске более ста человек задержали в ходе протеста
22:57 14.12.2020 (обновлено: 23:16 14.12.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Более 100 участников протестного "марша пенсионеров" были задержаны в Минске в понедельник, в отношении них начат административный процесс за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня, 14 декабря, в столице прошло несанкционированное массовое мероприятие, участники обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы… За нарушение законодательства о массовых мероприятиях сегодня на территории Минска установлено более 100 граждан, в отношении которых начат административный процесс по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", - говорится в сообщении ГУВД.
В нем отмечается, что граждан неоднократно предупреждали о привлечении к установленной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Ранее в понедельник на площади Независимости возле Красного костела в центре белорусской столицы собрались несколько десятков участников несанкционированного массового мероприятия - "марша пенсионеров", у некоторых из них была при себе оппозиционная бело-красно-белые символика. Они хотели провести шествие, но конкретный маршрут обозначен не был. Однако к месту сбора протестующих прибыли четыре автобуса, несколько милицейских микроавтобусов. Из автобусов вышли многочисленные силовики, которые окружили и заблокировали участников "марша пенсионеров" на площади. После этого были проведены задержания, протестующих проводили в автобусы.
Несанкционированные "марши пенсионеров" ранее по понедельникам проходили в Минске беспрепятственно в виде шествий по пешеходной части проспекта Независимости. Три недели назад правоохранители начали препятствовать проведению "маршей пенсионеров", блокировать их участникам дорогу.
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