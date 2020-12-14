https://ria.ru/20201214/protest-1589121243.html

В Минске пенсионеры собираются на акцию протеста

В Минске пенсионеры собираются на акцию протеста

Люди пенсионного возраста в понедельник собираются в центре Минска на очередную несанкционированную акцию протеста – "марш пенсионеров", передает корреспондент... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:20

2020-12-14T14:20

2020-12-14T14:20

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Люди пенсионного возраста в понедельник собираются в центре Минска на очередную несанкционированную акцию протеста – "марш пенсионеров", передает корреспондент РИА Новости.Ранее "марши пенсионеров" проходили по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости – в виде шествий от площади Независимости до площади Якуба Коласа, однако три недели назад силовики впервые заблокировали движение колонны и не дали провести несанкционированное массовое мероприятие по намеченному маршруту. На прошлой неделе участники акции протеста впервые попробовали собраться в новой точке – на площади Якуба Коласа, однако правоохранители своим транспортом перекрыли им выходы, провели точечные задержания.В предыдущие недели "марши пенсионеров" были массовыми – в пиковые моменты число участников превышало 2 тысячи, однако на прошлой неделе в назначенном месте собрались всего несколько десятков человек.На этот раз на площади Независимости возле Красного костела также собрались, по оценке корреспондента РИА Новости, несколько десятков участников "марша протеста", люди продолжают прибывать, но пока их гораздо меньше, чем бывало ранее.Меры безопасности в районе проведения акции усилены, дежурят машины милиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201214/diplomatiya-1588786170.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире