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Мишустин оценил идею ввести планку колебаний цен на социальные продукты
Мишустин оценил идею ввести планку колебаний цен на социальные продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:27
2020-12-14T13:27
2020-12-14T13:29
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%."Вы только что говорили, уважаемые коллеги, о мерах, которые предусмотрены законом - при росте цен на треть за 30 дней мы действительно можем устанавливать регулируемые цены в регионах и конкретно на социально-значимые товары. Такое право у нас действительно есть", - сказал он на совещании с вице-премьерами."И что очень важно, то, что вы предложили, снизить эту планку до 10%, то есть, когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит, это показатель того, что ведомству необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры", - добавил премьер.
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%.
"Вы только что говорили, уважаемые коллеги, о мерах, которые предусмотрены законом - при росте цен на треть за 30 дней мы действительно можем устанавливать регулируемые цены в регионах и конкретно на социально-значимые товары. Такое право у нас действительно есть", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
"И что очень важно, то, что вы предложили, снизить эту планку до 10%, то есть, когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит, это показатель того, что ведомству необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры", - добавил премьер.