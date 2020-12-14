https://ria.ru/20201214/produkty-1589107082.html

Мишустин оценил идею ввести планку колебаний цен на социальные продукты

Мишустин оценил идею ввести планку колебаний цен на социальные продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:27

2020-12-14T13:27

2020-12-14T13:29

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%."Вы только что говорили, уважаемые коллеги, о мерах, которые предусмотрены законом - при росте цен на треть за 30 дней мы действительно можем устанавливать регулируемые цены в регионах и конкретно на социально-значимые товары. Такое право у нас действительно есть", - сказал он на совещании с вице-премьерами."И что очень важно, то, что вы предложили, снизить эту планку до 10%, то есть, когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит, это показатель того, что ведомству необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры", - добавил премьер.

https://ria.ru/20201214/tseny-1589097297.html

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михаил мишустин, экономика