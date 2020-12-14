https://ria.ru/20201214/produkty-1589098193.html
Власти Подмосковья рассказали о росте цен на масло и сахар
Власти Подмосковья рассказали о росте цен на масло и сахар
Цены на подсолнечное масло выросли в Подмосковье на 45% в период с марта по декабрь, на сахар – на 60%, на яйца – на 13%, запущен мониторинг цен на... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:56
2020-12-14T12:56
2020-12-14T13:14
московская область (подмосковье)
продукты
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Цены на подсолнечное масло выросли в Подмосковье на 45% в период с марта по декабрь, на сахар – на 60%, на яйца – на 13%, запущен мониторинг цен на социально-значимые продукты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.Он отметил, что на сегодняшний день мониторится наличие товарных запасов на полках в магазинах и цен на социально-значимые продукты на территории всей Московской области."В мониторинге участвуют 4208 магазинов по 55 товарным позициям", - добавил Духин.
https://ria.ru/20201214/eda-1589041960.html
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московская область (подмосковье), продукты, общество