https://ria.ru/20201214/produkty-1589098193.html

Власти Подмосковья рассказали о росте цен на масло и сахар

Власти Подмосковья рассказали о росте цен на масло и сахар

Цены на подсолнечное масло выросли в Подмосковье на 45% в период с марта по декабрь, на сахар – на 60%, на яйца – на 13%, запущен мониторинг цен на... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:56

2020-12-14T12:56

2020-12-14T13:14

московская область (подмосковье)

продукты

общество

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Цены на подсолнечное масло выросли в Подмосковье на 45% в период с марта по декабрь, на сахар – на 60%, на яйца – на 13%, запущен мониторинг цен на социально-значимые продукты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.Он отметил, что на сегодняшний день мониторится наличие товарных запасов на полках в магазинах и цен на социально-значимые продукты на территории всей Московской области."В мониторинге участвуют 4208 магазинов по 55 товарным позициям", - добавил Духин.

https://ria.ru/20201214/eda-1589041960.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), продукты, общество