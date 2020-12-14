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Власти Подмосковья рассказали о росте цен на масло и сахар
Власти Подмосковья рассказали о росте цен на масло и сахар
Цены на подсолнечное масло выросли в Подмосковье на 45% в период с марта по декабрь, на сахар – на 60%, на яйца – на 13%, запущен мониторинг цен на... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:56
2020-12-14T13:14
московская область (подмосковье)
продукты
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Цены на подсолнечное масло выросли в Подмосковье на 45% в период с марта по декабрь, на сахар – на 60%, на яйца – на 13%, запущен мониторинг цен на социально-значимые продукты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.Он отметил, что на сегодняшний день мониторится наличие товарных запасов на полках в магазинах и цен на социально-значимые продукты на территории всей Московской области."В мониторинге участвуют 4208 магазинов по 55 товарным позициям", - добавил Духин.
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московская область (подмосковье), продукты, общество

Власти Подмосковья рассказали о росте цен на масло и сахар

12:56 14.12.2020 (обновлено: 13:14 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Цены на подсолнечное масло выросли в Подмосковье на 45% в период с марта по декабрь, на сахар – на 60%, на яйца – на 13%, запущен мониторинг цен на социально-значимые продукты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

"В процентных значениях цены на подсолнечное масло выросли – с марта по декабрь – на 45%, на сахар - на 60%, на яйца - на 13%, на гречку - на 28%, на хлеб - на 6,5%. Естественно, цифры тревожащие", - сказал Духин на заседании областного правительства, транслируемого телеканалом "360".

Он отметил, что на сегодняшний день мониторится наличие товарных запасов на полках в магазинах и цен на социально-значимые продукты на территории всей Московской области.
"В мониторинге участвуют 4208 магазинов по 55 товарным позициям", - добавил Духин.
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
00:12
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Московская область (Подмосковье)ПродуктыОбщество
 
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