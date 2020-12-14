https://ria.ru/20201214/prodazha-1589183385.html
В Совфеде оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
В Совфеде оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый считает оправданным предлагаемый запрет на дистанционную продажу биологически активных добавок, поскольку они... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:44
2020-12-14T17:44
2020-12-14T17:44
владимир круглый
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый считает оправданным предлагаемый запрет на дистанционную продажу биологически активных добавок, поскольку они должны продаваться либо в аптеках, либо в специализированных пунктах продажи.Как ранее сообщила "Газета.ру", проект постановления правительства РФ предусматривает новые правила дистанционной продажи товаров. В частности, в доработанной версии проекта постановления указывается, что в России не допускается продажа БАДов дистанционным способом. Такой пункт мог появиться по предложению Роспотребнадзора."Предлагаемый запрет на дистанционную продажу БАДов мне кажется правильным, поскольку на этом рынке много подделок, фальсификатов. Это оправданная мера", - сказал Круглый РИА Новости в понедельник.По его мнению, БАДы можно реализовывать в аптеке либо в специализированных точках продаж, где товар будет проверенным и сертифицированным. "Продавцы таких сомнительных "лекарственных средств" уже не смогут приставать к гражданам на улице или ходить по подъездам и звонить в каждую квартиру", - сказал парламентарий.Он напомнил, что под видом БАДов, как показывает практика, реализовывались и вредные препараты, включая анаболики."Я полагаю, что Роспотребнадзор ведет постоянную борьбу с недобросовестными продавцами БАДов", - заключил законодатель.
https://ria.ru/20201214/prodazha-1589169116.html
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владимир круглый, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
считает оправданным предлагаемый запрет на дистанционную продажу биологически активных добавок, поскольку они должны продаваться либо в аптеках, либо в специализированных пунктах продажи.
Как ранее сообщила "Газета.ру", проект постановления правительства РФ предусматривает новые правила дистанционной продажи товаров. В частности, в доработанной версии проекта постановления указывается, что в России не допускается продажа БАДов дистанционным способом. Такой пункт мог появиться по предложению Роспотребнадзора
.
"Предлагаемый запрет на дистанционную продажу БАДов мне кажется правильным, поскольку на этом рынке много подделок, фальсификатов. Это оправданная мера", - сказал Круглый РИА Новости в понедельник.
По его мнению, БАДы можно реализовывать в аптеке либо в специализированных точках продаж, где товар будет проверенным и сертифицированным. "Продавцы таких сомнительных "лекарственных средств" уже не смогут приставать к гражданам на улице или ходить по подъездам и звонить в каждую квартиру", - сказал парламентарий.
Он напомнил, что под видом БАДов, как показывает практика, реализовывались и вредные препараты, включая анаболики.
"Я полагаю, что Роспотребнадзор ведет постоянную борьбу с недобросовестными продавцами БАДов", - заключил законодатель.