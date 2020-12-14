https://ria.ru/20201214/prodazha-1589169116.html

В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет

В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет

Член комитета ГД по охране здоровья Александр Петров назвал вынужденной и временной планируемую меру по запрету продажи БАДов дистанционным способом. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:43

2020-12-14T16:43

2020-12-14T16:43

здоровье - общество

денис мантуров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Член комитета ГД по охране здоровья Александр Петров назвал вынужденной и временной планируемую меру по запрету продажи БАДов дистанционным способом.Как ранее сообщила "Газета.ру", новый проект постановления правительства РФ предусматривает новые правила дистанционной продажи товаров. В частности, в доработанной версии проекта постановления указывается, что в России не допускается продажа БАД дистанционным способом."Это вынужденная мера. Самая большая проблема – это БАДы именно по интернету, там творится криминал примерно в половине случаев", - сказал РИА Новости Петров, комментируя проект постановления. Он добавил, что из-за рубежа в частности поставляются БАДы, в которых содержатся запрещенные в РФ вещества.При этом, по его словам, в аптеках "практически нет нарушений", и это подтверждает Роспотребнадзор. "Они официально сделали нам заявление о том, что в последний год они не обнаружили фальсификатов в аптеках. Но контрафакт, который идет по интернету – он просто огромен, поэтому и запретили", - заметил Петров.Депутат ГД отметил, что необходимо введение маркировки БАДов. "Все, что из-за рубежа ввозится, должно тоже проходить маркировку, и это резко уменьшит поток контрафакта", - пояснил он. По его словам, в РФ "появляются лаборатории, которые не разрушающим способом могут проверить, что содержится во многих препаратах". "Есть возможности на современном уровне проверять, сейчас это будет выстроено. И БАДы будут включены и в систему маркировки, это означает, будет значительно улучшен контроль", - заметил член комитета по охране здоровья.По его словам, введение маркировки много времени не займет. Также Петров сообщил, что депутаты ГД в свою очередь планируют "посмотреть законодательство по БАДам".Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что власти РФ обсуждают предложение Роспотребнадзора о включении биологически активных добавок (БАДов) к пище в перечень продукции, которая подлежит обязательной маркировке.

https://ria.ru/20201214/dostavka-1589141251.html

https://ria.ru/20201207/pandemiya-1587983494.html

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здоровье - общество, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество