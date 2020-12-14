https://ria.ru/20201214/privitye-1589179432.html

Разработчик "Спутника V" рассказал о случаях заражения у привитых

Разработчик "Спутника V" рассказал о случаях заражения у привитых

Случаи заражения коронавирусом в группе привитых вакциной добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях "Спутника V", протекали легко, а в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:20

2020-12-14T17:20

2020-12-14T17:21

распространение нового коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом в группе привитых вакциной добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях "Спутника V", протекали легко, а в группе тех, кто получил плацебо, были тяжелые и средние, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Мы показали, что даже те случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как легкие, при этом в группе плацебо также были случаи, и тяжелые, и средние", - сказал Логунов на брифинге.Он отметил, что вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелого течения заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589161644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество