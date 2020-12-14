https://ria.ru/20201214/privitye-1589179432.html
Разработчик "Спутника V" рассказал о случаях заражения у привитых
Разработчик "Спутника V" рассказал о случаях заражения у привитых
Случаи заражения коронавирусом в группе привитых вакциной добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях "Спутника V", протекали легко, а в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:20
2020-12-14T17:20
2020-12-14T17:21
распространение нового коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом в группе привитых вакциной добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях "Спутника V", протекали легко, а в группе тех, кто получил плацебо, были тяжелые и средние, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Мы показали, что даже те случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как легкие, при этом в группе плацебо также были случаи, и тяжелые, и средние", - сказал Логунов на брифинге.Он отметил, что вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелого течения заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589161644.html
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество