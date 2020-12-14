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В Москве вынесли приговор мужчине, избившего сына за отказ отжиматься

В Москве вынесли приговор мужчине, избившего сына за отказ отжиматься

Мужчина, избивший сына металлической трубой на западе Москвы, осужден на 3,5 года колонии общего режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:22

2020-12-14T14:22

2020-12-14T14:22

следственный комитет россии (ск рф)

москва

киргизия

происшествия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мужчина, избивший сына металлической трубой на западе Москвы, осужден на 3,5 года колонии общего режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.В апреле в социальных сетях появилось видео, где мужчина избивает ребенка лет семи-восьми ногами, руками и палкой, требуя делать отжимания. За кадром плачет женщина, она обращается к мужчине "жезде" (муж сестры) и просит мальчика слушаться его. По версии СК, 16 апреля уроженец Киргизии бил сына по голове, туловищу, а также ударил металлической трубой. Отмечалось, что фигурант признал свою вину, его арестовали.

москва

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, киргизия, происшествия