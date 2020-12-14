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В Москве вынесли приговор мужчине, избившего сына за отказ отжиматься
В Москве вынесли приговор мужчине, избившего сына за отказ отжиматься
Мужчина, избивший сына металлической трубой на западе Москвы, осужден на 3,5 года колонии общего режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:22
2020-12-14T14:22
следственный комитет россии (ск рф)
москва
киргизия
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мужчина, избивший сына металлической трубой на западе Москвы, осужден на 3,5 года колонии общего режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.В апреле в социальных сетях появилось видео, где мужчина избивает ребенка лет семи-восьми ногами, руками и палкой, требуя делать отжимания. За кадром плачет женщина, она обращается к мужчине "жезде" (муж сестры) и просит мальчика слушаться его. По версии СК, 16 апреля уроженец Киргизии бил сына по голове, туловищу, а также ударил металлической трубой. Отмечалось, что фигурант признал свою вину, его арестовали.
москва
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следственный комитет россии (ск рф), москва, киргизия, происшествия

В Москве вынесли приговор мужчине, избившего сына за отказ отжиматься

14:22 14.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мужчина, избивший сына металлической трубой на западе Москвы, осужден на 3,5 года колонии общего режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
В апреле в социальных сетях появилось видео, где мужчина избивает ребенка лет семи-восьми ногами, руками и палкой, требуя делать отжимания. За кадром плачет женщина, она обращается к мужчине "жезде" (муж сестры) и просит мальчика слушаться его. По версии СК, 16 апреля уроженец Киргизии бил сына по голове, туловищу, а также ударил металлической трубой. Отмечалось, что фигурант признал свою вину, его арестовали.
"Он признан виновным в совершении преступлений... "истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"... Приговором Кунцевского районного суда города Москвы Эмилбеку Жунусову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала Иванова.
 
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