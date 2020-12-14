https://ria.ru/20201214/postavki-1589137016.html

Поставки кубанской продукции за рубеж в пандемию продолжают расти

Поставки кубанской продукции за рубеж в пандемию продолжают расти

Краснодарский край, несмотря на пандемию, наращивает экспорт свой продукции. Об инструментах, которые позволяют производителям региона выходить на зарубежные... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:19

2020-12-14T15:19

2020-12-14T15:19

краснодарский край

российский экспортный центр (рэц)

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

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КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости. Краснодарский край, несмотря на пандемию, наращивает экспорт свой продукции. Об инструментах, которые позволяют производителям региона выходить на зарубежные рынки и о темпах нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" – в обзоре РИА Новости.Акцент на дистанционные услугиЗа пять лет Краснодарский край смог подняться с 17-го до 7-го места в рейтинге регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Как отмечают краевые власти, реализация существующих мер господдержки экспорта, способствующих диверсификации экономики посредством развития несырьевых отраслей, стала возможной во многом благодаря тесному сотрудничеству регионального Центра поддержки экспорта с Российским экспортным центром (РЭЦ) в крае.Представители Центр координации поддержки экспорта Краснодарского края консультируют бизнесменов о том, какой рынок является оптимальным для поставок продукции того или иного предприятия, какие сертификаты необходимо получить для доступа на рынок, как выстроить логистику и не допустить ошибок при таможенном оформлении, как найти надежных партнеров и правильно презентовать свою продукцию.По его словам, в текущей ситуации, вызванной эпидемиологическими и экономическими условиями, основной акцент в работе Центра был сделан на дистанционные услуги. Услугами-флагманами являются поиск и подбор иностранного партнера, в том числе, с ведением переговоров по видеоконференцсвязи, а также размещение продукции субъектов МСП на международных электронных торговых площадках, консультации профильных экспертов, создание иноязычной версии сайта компании, проведение маркетинговых исследований, переводческая деятельность.Как отмечают представители Центра, в рамках работы по поиску и подбору потенциальных партнеров за рубежом регион прорабатывается каждая заявка предпринимателей. Работа заключается в анализе и выявлении спроса на продукцию малого и среднего предпринимательства в целевых странах экспорта, налаживание связи с потенциальными иностранными покупателями, проведение деловых переговоров, а также полное сопровождение переговорного процесса. Интерес иностранцев к продукции КубаниКраснодарский край поставляет за рубеж продукты питания, металлы, удобрения, продукцию лесопромышленного комплекса и химической отрасли. "Растет интерес у иностранных партнеров и к инновационной продукции, произведенной на Кубани. Производители электрического транспорта, систем солнечного освещения и медицинского оборудования активно принимают участие в наших мероприятиях и налаживают внешнеэкономические связи. В этом видятся большие перспективы", - уточняют в Центре координации поддержки экспорта.Экспорт Краснодарского края в первом полугодии 2020 года составил около 2,58 миллиарда долларов. "Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья оцениваются в 2,29 миллиарда долларов, в страны СНГ – 0,29 миллиарда долларов. Экспорт 2-го квартала 2020 года составил 1,1 миллиарда долларов", - уточнил Воротников.По его данным, крупнейшими внешнеторговыми партнерами региона по итогам первого полугодия 2020 года стали Турция (14,9 % от всего объема экспорта), Китай (10 %), Египет (6,8 %) и Швейцария (6,6 %). Кроме того, регион активно отправлял продукцию на Кипр (4,4 % от всего объема экспорта), в Италию (3,9 %), Израиль (3 %), Белоруссию (2,8 %), Индию (2,6 %), Казахстан (2,4 %), на Украину (2 %), в Румынию (1,9 %), Сенегал (1,4 %) и в Грецию (1,4 %). Он также отметил, что в регионе впервые была организована акселерационная программа "Экспортный форсаж", разработанная Школой экспорта Российского экспортного центра и реализуемая совместно с Центром поддержки экспорта Краснодарского края.Динамика экспорта в рамках нацпроектаНацпроект "Международная кооперация и экспорт" включает в себя пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт услуг", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Упор сделан на развитие и увеличение именно несырьевого неэнергетического экспорта, объем которого к 2024 году должен вырасти с 4,7 миллиона долларов до 8,5 миллионов долларов. Он уточнил, что уже сегодня регион поставил для себя задачи по развитию экспорта, которые зафиксированы в трех региональных проектах: "Экспорт услуг", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и "Экспорт продукции АПК". С начала 2019 года они начали реализовываться. К 2024 году краю предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК до 3,8 миллиарда долларов за счет создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью, экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и системы продвижения и позиционирования продукции АПК. Также увеличатся и объемы экспорта услуг до 800 миллионов долларов посредством предоставления господдержки и снятия административных барьеров. Особое внимание будет уделяться реализации комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности в Краснодарском крае.

https://ria.ru/20201210/kuban-1588567201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр