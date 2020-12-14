Поставки кубанской продукции за рубеж в пандемию продолжают расти
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости. Краснодарский край, несмотря на пандемию, наращивает экспорт свой продукции. Об инструментах, которые позволяют производителям региона выходить на зарубежные рынки и о темпах нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" – в обзоре РИА Новости.
Акцент на дистанционные услуги
За пять лет Краснодарский край смог подняться с 17-го до 7-го места в рейтинге регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Как отмечают краевые власти, реализация существующих мер господдержки экспорта, способствующих диверсификации экономики посредством развития несырьевых отраслей, стала возможной во многом благодаря тесному сотрудничеству регионального Центра поддержки экспорта с Российским экспортным центром (РЭЦ) в крае.
Представители Центр координации поддержки экспорта Краснодарского края консультируют бизнесменов о том, какой рынок является оптимальным для поставок продукции того или иного предприятия, какие сертификаты необходимо получить для доступа на рынок, как выстроить логистику и не допустить ошибок при таможенном оформлении, как найти надежных партнеров и правильно презентовать свою продукцию.
"Пандемия, разумеется, оказала влияние на состояние российского несырьевого неэнергетического экспорта, но приятно отметить тот факт, что поставки продукции за рубеж продолжают расти благодаря господдержке и цифровым технологиям", - рассказал глава Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.
По его словам, в текущей ситуации, вызванной эпидемиологическими и экономическими условиями, основной акцент в работе Центра был сделан на дистанционные услуги. Услугами-флагманами являются поиск и подбор иностранного партнера, в том числе, с ведением переговоров по видеоконференцсвязи, а также размещение продукции субъектов МСП на международных электронных торговых площадках, консультации профильных экспертов, создание иноязычной версии сайта компании, проведение маркетинговых исследований, переводческая деятельность.
Как отмечают представители Центра, в рамках работы по поиску и подбору потенциальных партнеров за рубежом регион прорабатывается каждая заявка предпринимателей. Работа заключается в анализе и выявлении спроса на продукцию малого и среднего предпринимательства в целевых странах экспорта, налаживание связи с потенциальными иностранными покупателями, проведение деловых переговоров, а также полное сопровождение переговорного процесса.
"С начала 2020 года Центр уже отработал 48 заявок по поиску партнера в ОАЭ, Германии, Польше, Турции, Румынии, Литве, Швейцарии, Сербии, США, Нидерландах, а также в странах СНГ. Из них 18 субъектов МСП уже заключили экспортные контракты, 12 предприятий представили свою продукцию в шоу-румах в Армении и Казахстане", - привел пример глава Центра.
Интерес иностранцев к продукции Кубани
Краснодарский край поставляет за рубеж продукты питания, металлы, удобрения, продукцию лесопромышленного комплекса и химической отрасли. "Растет интерес у иностранных партнеров и к инновационной продукции, произведенной на Кубани. Производители электрического транспорта, систем солнечного освещения и медицинского оборудования активно принимают участие в наших мероприятиях и налаживают внешнеэкономические связи. В этом видятся большие перспективы", - уточняют в Центре координации поддержки экспорта.
Экспорт Краснодарского края в первом полугодии 2020 года составил около 2,58 миллиарда долларов. "Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья оцениваются в 2,29 миллиарда долларов, в страны СНГ – 0,29 миллиарда долларов. Экспорт 2-го квартала 2020 года составил 1,1 миллиарда долларов", - уточнил Воротников.
По его данным, крупнейшими внешнеторговыми партнерами региона по итогам первого полугодия 2020 года стали Турция (14,9 % от всего объема экспорта), Китай (10 %), Египет (6,8 %) и Швейцария (6,6 %). Кроме того, регион активно отправлял продукцию на Кипр (4,4 % от всего объема экспорта), в Италию (3,9 %), Израиль (3 %), Белоруссию (2,8 %), Индию (2,6 %), Казахстан (2,4 %), на Украину (2 %), в Румынию (1,9 %), Сенегал (1,4 %) и в Грецию (1,4 %).
"Конечно, главными иностранными покупателями остаются страны СНГ ввиду высокого интереса к российской продукции, удобной логистики, минимального количества заградительных барьеров, наличия различных интеграционных соглашений, позволяющих упростить экспорт, и отсутствия языкового барьера", - пояснил руководитель Центра.
Он также отметил, что в регионе впервые была организована акселерационная программа "Экспортный форсаж", разработанная Школой экспорта Российского экспортного центра и реализуемая совместно с Центром поддержки экспорта Краснодарского края.
"Акселерация - это инструмент, который позволяет наладить экспорт в компании и сделать подход к данному виду деятельности более структурированным. Уровень проводимых занятий был очень высоким, что позволило компаниям-участницам уже на этапе обучения прийти к заключению шести экспортных контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей. Контракты на поставку мелассы свекловичной, круп, говяжьего жира, сельскохозяйственной техники, гофрокартона были заключены с партнерами из Нидерландов, Турции, Армении, Мозамбика, Азербайджана", - уточнил Воротников.
Динамика экспорта в рамках нацпроекта
Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" включает в себя пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт услуг", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".
Упор сделан на развитие и увеличение именно несырьевого неэнергетического экспорта, объем которого к 2024 году должен вырасти с 4,7 миллиона долларов до 8,5 миллионов долларов.
"И к этому же году присутствие российских, а поскольку мы с вами живем в Краснодарском крае, товаров кубанских производителей за рубежом, должно увеличиться в два раза. Результаты уже видны, показатели динамики экспорта по стратегическим региональным продуктам растут, несмотря на довольно непростую мировую рыночную ситуацию", - отметил Воротников.
Он уточнил, что уже сегодня регион поставил для себя задачи по развитию экспорта, которые зафиксированы в трех региональных проектах: "Экспорт услуг", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и "Экспорт продукции АПК". С начала 2019 года они начали реализовываться. К 2024 году краю предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК до 3,8 миллиарда долларов за счет создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью, экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и системы продвижения и позиционирования продукции АПК.
Также увеличатся и объемы экспорта услуг до 800 миллионов долларов посредством предоставления господдержки и снятия административных барьеров. Особое внимание будет уделяться реализации комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности в Краснодарском крае.