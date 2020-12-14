Путин поддержал идею продлить скидку на оплату пошлин через госуслуги

"Про продление сроков и льгот по госпошлине. 30% - это, в принципе, немало. Там и водительское удостоверение, и получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее. Всё это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. И, конечно, в современных условиях надо продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей", - сказал Путин, выступая на социальном онлайн-форуме ЕР.