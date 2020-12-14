Путин поддержал идею продлить скидку на оплату пошлин через госуслуги
14:09 14.12.2020 (обновлено: 14:21 14.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме "Единой России" в режиме видеоконференции
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" продлить действие скидки в 30% на оплату пошлин через порталы государственных и муниципальных услуг.
"Про продление сроков и льгот по госпошлине. 30% - это, в принципе, немало. Там и водительское удостоверение, и получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее. Всё это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. И, конечно, в современных условиях надо продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей", - сказал Путин, выступая на социальном онлайн-форуме ЕР.
На прошлой неделе комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку к законопроекту, которая продлевает до 2023 года возможность гражданам уплачивать госпошлину за совершение юридических значимых действий со скидкой в 30% через порталы государственных и муниципальных услуг. "Единая Россия" намерена ускорить принятие этой поправки, сообщила в понедельник на форуме секретарь чувашского отделения партии, депутат Госдумы Алёна Аршинова.