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Китай активнее России пытается проникнуть на серверы США, заявил Помпео
Китай активнее России пытается проникнуть на серверы США, заявил Помпео
Китай активнее России делает попытки проникновения в компьютерные системы американских органов власти и компаний, заявил в понедельник госсекретарь США Майк... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:02
2020-12-14T19:02
россия
майк помпео
министерство финансов сша
дмитрий песков
владимир путин
китай
сша
технологии
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Китай активнее России делает попытки проникновения в компьютерные системы американских органов власти и компаний, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.Распечатку интервью распространил госдепартамент. Помпео выразил уверенность, что секретную информацию удастся защитить.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.
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россия, майк помпео, министерство финансов сша, дмитрий песков, владимир путин, китай, сша, технологии, в мире

Китай активнее России пытается проникнуть на серверы США, заявил Помпео

19:02 14.12.2020
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Китай активнее России делает попытки проникновения в компьютерные системы американских органов власти и компаний, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Не могу сказать больше того, что русские постоянно пытались проникнуть на американские серверы, не только правительственных учреждений, но и бизнеса. Мы наблюдаем такое даже более очевидно со стороны Коммунистической партии Китая, а также со стороны Северной Кореи", - сказал он в эфире радио SiriusXM.

Распечатку интервью распространил госдепартамент. Помпео выразил уверенность, что секретную информацию удастся защитить.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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В Кремле прокомментировали сообщения о хакерских атаках на Минфин США
 
РоссияМайк ПомпеоМинистерство финансов СШАДмитрий ПесковВладимир ПутинКитайСШАТехнологииВ мире
 
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