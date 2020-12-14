Китай активнее России пытается проникнуть на серверы США, заявил Помпео
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Китай активнее России делает попытки проникновения в компьютерные системы американских органов власти и компаний, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Не могу сказать больше того, что русские постоянно пытались проникнуть на американские серверы, не только правительственных учреждений, но и бизнеса. Мы наблюдаем такое даже более очевидно со стороны Коммунистической партии Китая, а также со стороны Северной Кореи", - сказал он в эфире радио SiriusXM.
Распечатку интервью распространил госдепартамент. Помпео выразил уверенность, что секретную информацию удастся защитить.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.