https://ria.ru/20201214/pogoda-1589080287.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
На текущей неделе в Москве будет тепло и пасмурно, ожидаются осадки, к концу недели - резкое повышение давления, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:25
2020-12-14T11:25
2020-12-14T11:34
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589013679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a30c9fca08fb17db1326b5ae43c55473.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На текущей неделе в Москве будет тепло и пасмурно, ожидаются осадки, к концу недели - резкое повышение давления, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Эта неделя будет теплой, значительно теплее, чем то, что мы наблюдали на предыдущей неделе, но то, что касается солнца, о нем на этой неделе нам придется забыть, потому что погоду будут определять циклоны, они нам принесут порцию теплого влажного воздуха с осадками различной интенсивности и может быть даже разной фазы, но без солнца. Пятнадцатого числа, во вторник, погода облачная, временами снег, днем небольшой снег, температура в Москве минимальная минус 3 - минус 5, по области минус 3 - минус 8. Дневная температура в городе минус 1 - минус 3, по области минус 1 - минус 6, ветер южный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Позднякова.По ее словам, 16 числа снега будет значительно меньше, атмосферное давление подрастет, но сохранится облачная погода. В ночные часы за счет менее плотной облачности в Москве будет холоднее, чем чем накануне - минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8, а дневная температура останется на уровне минус 1 - минус 3 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду."Семнадцатого числа погоду будет определять циклон, он будет находиться на севере, северо-западе европейской России, пока что мы будем находиться далеко от его центра, поэтому погода сохранится облачная, снег небольшой, за 12 часов не более 1 сантиметра. Ночная температура останется на уровне минус 3 - минус 5, дневная температура минус 1 - минус 3, как и накануне. С 17 на 18 число атмосферное давление начнет резко повышаться. Мы будем находиться подальше от центра, практически в тылу циклона", - отметила синоптик.Метеоролог уточнила, что 18 числа ожидается облачная погода. Ночная и дневная температура может оказаться близкой к нулю, поэтому возможны небольшие осадки в виде мокрого снега либо мороси. Преобладающая температура по региону - ноль - минус 5 в ночные часы и минус 3 - плюс 2 днем. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду."Девятнадцатого числа мы сохраняем облачную погоду, небольшой снежок. Температура в ночные часы уже будет ниже, минус 3 - минус 8, дневная температура ноль - минус 5, вновь попадаем в более прохладную воздушную массу", - добавила Позднякова.На неделе в Москве может выпасть до 5-7 сантиметров снега, несмотря на нулевую температуру, он не растает и останется к Новому году, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Можно рассчитывать, что даже если и будет нулевая температура, то снег, который выпал вчера и будет завтра, он не растает и останется к Новому году. Сегодня у нас от 0 до 1 сантиметра, завтра ждем в ночь 2-4 сантиметра снега, на следующий день - до 1 сантиметра снега, в последующие дни интенсивного снега не ожидаем, может в среднем 5-7 сантиметров свежевыпавшего снега у нас добавиться", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20201128/pogoda-1586712176.html
https://ria.ru/20201128/vilfand-1586709621.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589013679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3624cd67b82261e5d06c13f6ef50696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
На текущей неделе в Москве
будет тепло и пасмурно, ожидаются осадки, к концу недели - резкое повышение давления, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Эта неделя будет теплой, значительно теплее, чем то, что мы наблюдали на предыдущей неделе, но то, что касается солнца, о нем на этой неделе нам придется забыть, потому что погоду будут определять циклоны, они нам принесут порцию теплого влажного воздуха с осадками различной интенсивности и может быть даже разной фазы, но без солнца. Пятнадцатого числа, во вторник, погода облачная, временами снег, днем небольшой снег, температура в Москве минимальная минус 3 - минус 5, по области минус 3 - минус 8. Дневная температура в городе минус 1 - минус 3, по области минус 1 - минус 6, ветер южный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
По ее словам, 16 числа снега будет значительно меньше, атмосферное давление подрастет, но сохранится облачная погода. В ночные часы за счет менее плотной облачности в Москве будет холоднее, чем чем накануне - минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8, а дневная температура останется на уровне минус 1 - минус 3 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.
"Семнадцатого числа погоду будет определять циклон, он будет находиться на севере, северо-западе европейской России, пока что мы будем находиться далеко от его центра, поэтому погода сохранится облачная, снег небольшой, за 12 часов не более 1 сантиметра. Ночная температура останется на уровне минус 3 - минус 5, дневная температура минус 1 - минус 3, как и накануне. С 17 на 18 число атмосферное давление начнет резко повышаться. Мы будем находиться подальше от центра, практически в тылу циклона", - отметила синоптик.
Метеоролог уточнила, что 18 числа ожидается облачная погода. Ночная и дневная температура может оказаться близкой к нулю, поэтому возможны небольшие осадки в виде мокрого снега либо мороси. Преобладающая температура по региону - ноль - минус 5 в ночные часы и минус 3 - плюс 2 днем. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.
"Девятнадцатого числа мы сохраняем облачную погоду, небольшой снежок. Температура в ночные часы уже будет ниже, минус 3 - минус 8, дневная температура ноль - минус 5, вновь попадаем в более прохладную воздушную массу", - добавила Позднякова.
На неделе в Москве может выпасть до 5-7 сантиметров снега, несмотря на нулевую температуру, он не растает и останется к Новому году, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Можно рассчитывать, что даже если и будет нулевая температура, то снег, который выпал вчера и будет завтра, он не растает и останется к Новому году. Сегодня у нас от 0 до 1 сантиметра, завтра ждем в ночь 2-4 сантиметра снега, на следующий день - до 1 сантиметра снега, в последующие дни интенсивного снега не ожидаем, может в среднем 5-7 сантиметров свежевыпавшего снега у нас добавиться", - рассказала Позднякова.