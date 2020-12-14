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Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
На текущей неделе в Москве будет тепло и пасмурно, ожидаются осадки, к концу недели - резкое повышение давления, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:25
2020-12-14T11:34
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На текущей неделе в Москве будет тепло и пасмурно, ожидаются осадки, к концу недели - резкое повышение давления, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Эта неделя будет теплой, значительно теплее, чем то, что мы наблюдали на предыдущей неделе, но то, что касается солнца, о нем на этой неделе нам придется забыть, потому что погоду будут определять циклоны, они нам принесут порцию теплого влажного воздуха с осадками различной интенсивности и может быть даже разной фазы, но без солнца. Пятнадцатого числа, во вторник, погода облачная, временами снег, днем небольшой снег, температура в Москве минимальная минус 3 - минус 5, по области минус 3 - минус 8. Дневная температура в городе минус 1 - минус 3, по области минус 1 - минус 6, ветер южный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Позднякова.По ее словам, 16 числа снега будет значительно меньше, атмосферное давление подрастет, но сохранится облачная погода. В ночные часы за счет менее плотной облачности в Москве будет холоднее, чем чем накануне - минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8, а дневная температура останется на уровне минус 1 - минус 3 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду."Семнадцатого числа погоду будет определять циклон, он будет находиться на севере, северо-западе европейской России, пока что мы будем находиться далеко от его центра, поэтому погода сохранится облачная, снег небольшой, за 12 часов не более 1 сантиметра. Ночная температура останется на уровне минус 3 - минус 5, дневная температура минус 1 - минус 3, как и накануне. С 17 на 18 число атмосферное давление начнет резко повышаться. Мы будем находиться подальше от центра, практически в тылу циклона", - отметила синоптик.Метеоролог уточнила, что 18 числа ожидается облачная погода. Ночная и дневная температура может оказаться близкой к нулю, поэтому возможны небольшие осадки в виде мокрого снега либо мороси. Преобладающая температура по региону - ноль - минус 5 в ночные часы и минус 3 - плюс 2 днем. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду."Девятнадцатого числа мы сохраняем облачную погоду, небольшой снежок. Температура в ночные часы уже будет ниже, минус 3 - минус 8, дневная температура ноль - минус 5, вновь попадаем в более прохладную воздушную массу", - добавила Позднякова.На неделе в Москве может выпасть до 5-7 сантиметров снега, несмотря на нулевую температуру, он не растает и останется к Новому году, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Можно рассчитывать, что даже если и будет нулевая температура, то снег, который выпал вчера и будет завтра, он не растает и останется к Новому году. Сегодня у нас от 0 до 1 сантиметра, завтра ждем в ночь 2-4 сантиметра снега, на следующий день - до 1 сантиметра снега, в последующие дни интенсивного снега не ожидаем, может в среднем 5-7 сантиметров свежевыпавшего снега у нас добавиться", - рассказала Позднякова.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

11:25 14.12.2020 (обновлено: 11:34 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На текущей неделе в Москве будет тепло и пасмурно, ожидаются осадки, к концу недели - резкое повышение давления, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Эта неделя будет теплой, значительно теплее, чем то, что мы наблюдали на предыдущей неделе, но то, что касается солнца, о нем на этой неделе нам придется забыть, потому что погоду будут определять циклоны, они нам принесут порцию теплого влажного воздуха с осадками различной интенсивности и может быть даже разной фазы, но без солнца. Пятнадцатого числа, во вторник, погода облачная, временами снег, днем небольшой снег, температура в Москве минимальная минус 3 - минус 5, по области минус 3 - минус 8. Дневная температура в городе минус 1 - минус 3, по области минус 1 - минус 6, ветер южный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
По ее словам, 16 числа снега будет значительно меньше, атмосферное давление подрастет, но сохранится облачная погода. В ночные часы за счет менее плотной облачности в Москве будет холоднее, чем чем накануне - минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8, а дневная температура останется на уровне минус 1 - минус 3 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.
"Семнадцатого числа погоду будет определять циклон, он будет находиться на севере, северо-западе европейской России, пока что мы будем находиться далеко от его центра, поэтому погода сохранится облачная, снег небольшой, за 12 часов не более 1 сантиметра. Ночная температура останется на уровне минус 3 - минус 5, дневная температура минус 1 - минус 3, как и накануне. С 17 на 18 число атмосферное давление начнет резко повышаться. Мы будем находиться подальше от центра, практически в тылу циклона", - отметила синоптик.
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Метеоролог уточнила, что 18 числа ожидается облачная погода. Ночная и дневная температура может оказаться близкой к нулю, поэтому возможны небольшие осадки в виде мокрого снега либо мороси. Преобладающая температура по региону - ноль - минус 5 в ночные часы и минус 3 - плюс 2 днем. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.
"Девятнадцатого числа мы сохраняем облачную погоду, небольшой снежок. Температура в ночные часы уже будет ниже, минус 3 - минус 8, дневная температура ноль - минус 5, вновь попадаем в более прохладную воздушную массу", - добавила Позднякова.
На неделе в Москве может выпасть до 5-7 сантиметров снега, несмотря на нулевую температуру, он не растает и останется к Новому году, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Можно рассчитывать, что даже если и будет нулевая температура, то снег, который выпал вчера и будет завтра, он не растает и останется к Новому году. Сегодня у нас от 0 до 1 сантиметра, завтра ждем в ночь 2-4 сантиметра снега, на следующий день - до 1 сантиметра снега, в последующие дни интенсивного снега не ожидаем, может в среднем 5-7 сантиметров свежевыпавшего снега у нас добавиться", - рассказала Позднякова.
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