https://ria.ru/20201214/pogoda-1589053824.html

Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех

Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех

Небольшой снег и до -4 градусов ожидается в Москве в понедельник, ночью прогнозируется снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T07:56

2020-12-14T07:56

2020-12-14T07:56

погода

москва

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Небольшой снег и до -4 градусов ожидается в Москве в понедельник, ночью прогнозируется снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, вечером снежный покров вырастет менее чем на 1 сантиметр, ночью - на 1-2 сантиметра."Температура -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 752 миллиметра ртутного столба, это пока все еще выше нормы", - отметил Синенков.

https://ria.ru/20201208/pogoda-1588194449.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество