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Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех
Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех
Небольшой снег и до -4 градусов ожидается в Москве в понедельник, ночью прогнозируется снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:56
2020-12-14T07:56
погода
москва
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Небольшой снег и до -4 градусов ожидается в Москве в понедельник, ночью прогнозируется снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, вечером снежный покров вырастет менее чем на 1 сантиметр, ночью - на 1-2 сантиметра."Температура -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 752 миллиметра ртутного столба, это пока все еще выше нормы", - отметил Синенков.
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погода, москва, общество

Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех

07:56 14.12.2020
 
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Небольшой снег и до -4 градусов ожидается в Москве в понедельник, ночью прогнозируется снегопад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня ожидаем облачную с прояснениями погоду, вечером местами небольшой снег, основной снегопад начнется позже, ночью", - рассказал Синенков.
По его словам, вечером снежный покров вырастет менее чем на 1 сантиметр, ночью - на 1-2 сантиметра.
"Температура -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 752 миллиметра ртутного столба, это пока все еще выше нормы", - отметил Синенков.
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