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В ФосАгро прокомментировали подписание СЗПК
В ФосАгро прокомментировали подписание СЗПК
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) позволит мобилизовать внутренние ресурсы и привлечь иностранные инвестиции, будет являться гарантом... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:59
2020-12-14T18:59
2020-12-14T18:59
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) позволит мобилизовать внутренние ресурсы и привлечь иностранные инвестиции, будет являться гарантом стабильности налогообложения для бизнеса и инвесторов, заявил генеральный директор ФосАгро, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, комментируя подписанное в понедельник министерством экономического развития РФ, правительством Ленинградской области и компанией "ФосАгро" СЗПК по проекту строительства в Волхове современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и обеспечивающей инфраструктуры, включая электростанцию."На мой взгляд, для России принятие такого закона – это судьбоносное решение, которое станет драйвером долгосрочного устойчивого роста ВВП страны", - сказал Гурьев.Он выразил уверенность в успешности применения этого закона, в то, что он будет стимулировать инвестиции в развитие бизнеса. Председатель Совета директоров "ФосАгро" Ксавье Роле в свою очередь отметил значимость создания механизма СЗПК для системообразующих предприятий."Механизм СЗПК придаст российской экономике и бизнесу дополнительный импульс для развития. Это особенно важно для компаний, которые даже в условиях неопределённости на мировом рынке продолжают реализацию масштабных инвестпрограмм, строительство современных предприятий и создание новых высококвалифицированных рабочих мест. ФосАгро традиционно направляет инвестиции в развитие на уровне 50% EBITDA. Это позволило компании в условиях пандемии не только не сокращать численность персонала, но с начала года создать 570 дополнительных рабочих мест, продолжая реализацию всех социальных и благотворительных программ. Благодаря комплексным профилактическим мерам, которые соответствуют или даже превосходят лучшие международные практики, компания смогла сохранить здоровье трудового коллектива и бесперебойный выпуск минеральных удобрений, обеспечивающих в приоритетном порядке продовольственную безопасность России и еще 102 государств по всему миру. Более того, в этом году ФосАгро произведет 10 млн т всех видов продукции – это абсолютный рекорд для компании", – сказал Роле.
https://ria.ru/20201020/fosagro-1580676055.html
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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) позволит мобилизовать внутренние ресурсы и привлечь иностранные инвестиции, будет являться гарантом стабильности налогообложения для бизнеса и инвесторов, заявил генеральный директор ФосАгро
, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
, комментируя подписанное в понедельник министерством экономического развития РФ, правительством Ленинградской области
и компанией "ФосАгро" СЗПК по проекту строительства в Волхове
современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и обеспечивающей инфраструктуры, включая электростанцию.
"На мой взгляд, для России принятие такого закона – это судьбоносное решение, которое станет драйвером долгосрочного устойчивого роста ВВП страны", - сказал Гурьев.
Он выразил уверенность в успешности применения этого закона, в то, что он будет стимулировать инвестиции в развитие бизнеса.
"У нашей отрасли и у нашей компании в этом смысле огромный потенциал – члены РАПУ планируют в ближайшие пять лет инвестировать в развитие свыше триллиона рублей, из которых почти 200 миллиардов приходятся на ФосАгро. Новый институт СЗПК создаст необходимые макроэкономические условия для реализации крупных проектов с длительными сроками окупаемости", - сказал Гурьев.
Председатель Совета директоров "ФосАгро" Ксавье Роле в свою очередь отметил значимость создания механизма СЗПК для системообразующих предприятий.
"Механизм СЗПК придаст российской экономике и бизнесу дополнительный импульс для развития. Это особенно важно для компаний, которые даже в условиях неопределённости на мировом рынке продолжают реализацию масштабных инвестпрограмм, строительство современных предприятий и создание новых высококвалифицированных рабочих мест. ФосАгро традиционно направляет инвестиции в развитие на уровне 50% EBITDA. Это позволило компании в условиях пандемии не только не сокращать численность персонала, но с начала года создать 570 дополнительных рабочих мест, продолжая реализацию всех социальных и благотворительных программ. Благодаря комплексным профилактическим мерам, которые соответствуют или даже превосходят лучшие международные практики, компания смогла сохранить здоровье трудового коллектива и бесперебойный выпуск минеральных удобрений, обеспечивающих в приоритетном порядке продовольственную безопасность России и еще 102 государств по всему миру. Более того, в этом году ФосАгро произведет 10 млн т всех видов продукции – это абсолютный рекорд для компании", – сказал Роле.