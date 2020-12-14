https://ria.ru/20201214/podpis-1589129219.html
ЕР предложила сделать бесплатной электронную цифровую подпись
ЕР предложила сделать бесплатной электронную цифровую подпись
"Единая Россия" предлагает сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:44
2020-12-14T14:44
2020-12-14T14:44
единая россия
андрей турчак
технологии
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Партия проработает необходимые проекты нормативных актов, а реализовывать инициативу будет совместно с Минцифры, отметил Турчак. Он уточнил, что электронную подпись, в том числе, можно будет использовать для подписания трудовых договоров, договоров на аренду, на услуги образования, на покупку и продажу авто, на услуги связи.
https://ria.ru/20201214/poshlina-1589117654.html
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единая россия, андрей турчак, технологии, общество