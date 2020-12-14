ЕР предложила сделать бесплатной электронную цифровую подпись

"Мы считаем, что электронную цифровую подпись с учетом нынешних обстоятельств можно и нужно применять намного шире. Однако эта услуга платная и стоит от тысячи рублей и выше. Это дополнительные расходы. Поэтому важно в перспективе сделать ее бесплатной для всех подтвержденных пользователей Госуслуг", - сказал Турчак в ходе онлайн-форума волонтеров, который проводит ЕР.