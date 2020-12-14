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ЕР предложила сделать бесплатной электронную цифровую подпись
ЕР предложила сделать бесплатной электронную цифровую подпись
"Единая Россия" предлагает сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:44
2020-12-14T14:44
единая россия
андрей турчак
технологии
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Партия проработает необходимые проекты нормативных актов, а реализовывать инициативу будет совместно с Минцифры, отметил Турчак. Он уточнил, что электронную подпись, в том числе, можно будет использовать для подписания трудовых договоров, договоров на аренду, на услуги образования, на покупку и продажу авто, на услуги связи.
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единая россия, андрей турчак, технологии, общество

ЕР предложила сделать бесплатной электронную цифровую подпись

14:44 14.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Мы считаем, что электронную цифровую подпись с учетом нынешних обстоятельств можно и нужно применять намного шире. Однако эта услуга платная и стоит от тысячи рублей и выше. Это дополнительные расходы. Поэтому важно в перспективе сделать ее бесплатной для всех подтвержденных пользователей Госуслуг", - сказал Турчак в ходе онлайн-форума волонтеров, который проводит ЕР.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме Единой России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Партия проработает необходимые проекты нормативных актов, а реализовывать инициативу будет совместно с Минцифры, отметил Турчак. Он уточнил, что электронную подпись, в том числе, можно будет использовать для подписания трудовых договоров, договоров на аренду, на услуги образования, на покупку и продажу авто, на услуги связи.
 
Единая РоссияАндрей ТурчакТехнологииОбщество
 
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