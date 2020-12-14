https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589083069.html
Почти 24 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье
Почти 24 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье
Почти 24 тысячи километров дорог Подмосковья очистили и обработали противогололедными материалами за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:38
2020-12-14T11:38
2020-12-14T11:38
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Почти 24 тысячи километров дорог Подмосковья очистили и обработали противогололедными материалами за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона."На дорожной сети работали 882 дорожных рабочих и 784 единицы специализированной техники. Наибольшее количество осадков выпало на западе, севере и северо-западе области", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что Минтранс области призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными."Сегодня днем в Подмосковье без осадков, температура воздуха до -5 градусов, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Вечером, после 21:00, синоптики прогнозируют "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. Предупреждение продлится до утра 15 декабря", - добавил Гержик.
https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589077256.html
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алексей гержик, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Почти 24 тысячи километров дорог Подмосковья очистили и обработали противогололедными материалами за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"На дорожной сети работали 882 дорожных рабочих и 784 единицы специализированной техники. Наибольшее количество осадков выпало на западе, севере и северо-западе области", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика
.
Он добавил, что Минтранс области призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными.
"Сегодня днем в Подмосковье без осадков, температура воздуха до -5 градусов, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Вечером, после 21:00, синоптики прогнозируют "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. Предупреждение продлится до утра 15 декабря", - добавил Гержик.