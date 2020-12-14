https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589077256.html
Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье
Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье
Более 13 тысяч дворников и свыше 1,1 тысяч единиц спецтехники было задействовано на уборке снега за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:11
2020-12-14T11:11
2020-12-14T11:11
новости подмосковья
михаил хайкин
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КРАСНОГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Более 13 тысяч дворников и свыше 1,1 тысяч единиц спецтехники было задействовано на уборке снега за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Согласно действующему в Московской области регламенту зимней уборки территорий, подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения двух сантиметров снега. Зачистить ледяные накаты – в течение пяти часов после начала гололеда. Обработка территории противогололедными материалами – два часа после окончания снегопада. Вывозить снег должны не позднее пяти суток после окончания снегопада.
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михаил хайкин
КРАСНОГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Более 13 тысяч дворников и свыше 1,1 тысяч единиц спецтехники было задействовано на уборке снега за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
"Всего о снега и наледи убрано 12 миллионов квадратных метров. 13,28 миллионов квадратных метров обработано реагентами. Вывезено 134 кубометра снега", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина
.
Согласно действующему в Московской области регламенту зимней уборки территорий, подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения двух сантиметров снега. Зачистить ледяные накаты – в течение пяти часов после начала гололеда. Обработка территории противогололедными материалами – два часа после окончания снегопада. Вывозить снег должны не позднее пяти суток после окончания снегопада.