Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589077256.html
Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье
Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье
Более 13 тысяч дворников и свыше 1,1 тысяч единиц спецтехники было задействовано на уборке снега за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:11
2020-12-14T11:11
новости подмосковья
михаил хайкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156395/74/1563957427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4590ebcd4f85ef2e8330062a60dd5996.jpg
КРАСНОГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Более 13 тысяч дворников и свыше 1,1 тысяч единиц спецтехники было задействовано на уборке снега за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Согласно действующему в Московской области регламенту зимней уборки территорий, подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения двух сантиметров снега. Зачистить ледяные накаты – в течение пяти часов после начала гололеда. Обработка территории противогололедными материалами – два часа после окончания снегопада. Вывозить снег должны не позднее пяти суток после окончания снегопада.
https://ria.ru/20201211/vyplaty-1588803761.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156395/74/1563957427_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7604175add1e7f7c1fca607c64167174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил хайкин

Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье

11:11 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Более 13 тысяч дворников и свыше 1,1 тысяч единиц спецтехники было задействовано на уборке снега за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
"Всего о снега и наледи убрано 12 миллионов квадратных метров. 13,28 миллионов квадратных метров обработано реагентами. Вывезено 134 кубометра снега", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Согласно действующему в Московской области регламенту зимней уборки территорий, подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения двух сантиметров снега. Зачистить ледяные накаты – в течение пяти часов после начала гололеда. Обработка территории противогололедными материалами – два часа после окончания снегопада. Вывозить снег должны не позднее пяти суток после окончания снегопада.
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля. На заднем плане - герб Российской Федерации на монете номиналом пять рублей РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 16:39Новости Подмосковья
С весны 124 тысячи жителей Подмосковья получили выплату по безработице
 
Новости ПодмосковьяМихаил Хайкин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
Лента новостейМолния