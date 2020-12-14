https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589077256.html

Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье

Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье

Более 13 тысяч дворников и свыше 1,1 тысяч единиц спецтехники было задействовано на уборке снега за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:11

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2020-12-14T11:11

новости подмосковья

михаил хайкин

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КРАСНОГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Более 13 тысяч дворников и свыше 1,1 тысяч единиц спецтехники было задействовано на уборке снега за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Согласно действующему в Московской области регламенту зимней уборки территорий, подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения двух сантиметров снега. Зачистить ледяные накаты – в течение пяти часов после начала гололеда. Обработка территории противогололедными материалами – два часа после окончания снегопада. Вывозить снег должны не позднее пяти суток после окончания снегопада.

https://ria.ru/20201211/vyplaty-1588803761.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил хайкин