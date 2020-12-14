В Кремле назвали смерть британского писателя ле Карре печальным событием

"Мне, честно говоря, неизвестно, читал ли что-то из этого автора президент Путин. Что касается реакции, мы, конечно, о нем знаем. Конечно, это весьма печальное событие, автор был известный, достаточно популярный в свое время. Но вы знаете, что у нас своя повестка дня. На этих выходных, мы, к сожалению, потеряли Валентина Гафта, голос Кремля (Евгения) Хорошевцева. Здесь мы все глубоко соболезнуем и глубоко сожалеем. Эти новости гораздо более отдаются в наших сердцах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, читал ли президент книги этого автора и будет ли реакция в связи с его кончиной.