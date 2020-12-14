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В Кремле назвали смерть британского писателя ле Карре печальным событием
В Кремле назвали смерть британского писателя ле Карре печальным событием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "весьма печальным событием" смерть британского писателя Джона ле Карре, добавив, что ему неизвестно,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:08
2020-12-14T13:08
культура
джон ле карре (дэвид корнуэл)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "весьма печальным событием" смерть британского писателя Джона ле Карре, добавив, что ему неизвестно, читал ли его произведения Владимир Путин.Британский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре скончался 12 декабря в возрасте 89 лет.
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джон ле карре (дэвид корнуэл), дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле назвали смерть британского писателя ле Карре печальным событием

13:08 14.12.2020
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisБританский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре
Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "весьма печальным событием" смерть британского писателя Джона ле Карре, добавив, что ему неизвестно, читал ли его произведения Владимир Путин.
Британский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре скончался 12 декабря в возрасте 89 лет.
"Мне, честно говоря, неизвестно, читал ли что-то из этого автора президент Путин. Что касается реакции, мы, конечно, о нем знаем. Конечно, это весьма печальное событие, автор был известный, достаточно популярный в свое время. Но вы знаете, что у нас своя повестка дня. На этих выходных, мы, к сожалению, потеряли Валентина Гафта, голос Кремля (Евгения) Хорошевцева. Здесь мы все глубоко соболезнуем и глубоко сожалеем. Эти новости гораздо более отдаются в наших сердцах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, читал ли президент книги этого автора и будет ли реакция в связи с его кончиной.
 
КультураДжон Ле Карре (Дэвид Корнуэл)Дмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
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