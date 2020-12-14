https://ria.ru/20201214/pasporta-1589129366.html

ЕР предложила продлить срок замены паспортов и прав

ЕР предложила продлить срок замены паспортов и прав

"Единая Россия" предлагает продлить действие паспортов и прав с истекшим в пандемию сроком действия, чтобы все желающие успели заменить документы, заявил... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:44

2020-12-14T14:44

2020-12-14T14:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

единая россия

андрей турчак

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает продлить действие паспортов и прав с истекшим в пандемию сроком действия, чтобы все желающие успели заменить документы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Выступая на социальном онлайн-форуме ЕР, Турчак отметил, что из-за ограничений во время пандемии многие граждане не успели заменить просроченные документы - паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых скоро истечет. Он напомнил, что ранее срок действия таких документов уже продлялся по указу президента.В понедельник ЕР проводит первый социальный онлайн-форум. Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме принимают участие федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней. Участники обсудят возможности и перспективы развития добровольческой деятельности и лучшие практики по оказанию помощи гражданам и медикам. Также на повестке форума обсуждение дополнительных мер социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201214/nomer-1589127398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, единая россия, андрей турчак, общество