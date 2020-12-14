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ЕР предложила продлить срок замены паспортов и прав
ЕР предложила продлить срок замены паспортов и прав
"Единая Россия" предлагает продлить действие паспортов и прав с истекшим в пандемию сроком действия, чтобы все желающие успели заменить документы, заявил... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:44
2020-12-14T14:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
единая россия
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает продлить действие паспортов и прав с истекшим в пандемию сроком действия, чтобы все желающие успели заменить документы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Выступая на социальном онлайн-форуме ЕР, Турчак отметил, что из-за ограничений во время пандемии многие граждане не успели заменить просроченные документы - паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых скоро истечет. Он напомнил, что ранее срок действия таких документов уже продлялся по указу президента.В понедельник ЕР проводит первый социальный онлайн-форум. Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме принимают участие федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней. Участники обсудят возможности и перспективы развития добровольческой деятельности и лучшие практики по оказанию помощи гражданам и медикам. Также на повестке форума обсуждение дополнительных мер социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, единая россия, андрей турчак, общество

ЕР предложила продлить срок замены паспортов и прав

14:44 14.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает продлить действие паспортов и прав с истекшим в пандемию сроком действия, чтобы все желающие успели заменить документы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Выступая на социальном онлайн-форуме ЕР, Турчак отметил, что из-за ограничений во время пандемии многие граждане не успели заменить просроченные документы - паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых скоро истечет. Он напомнил, что ранее срок действия таких документов уже продлялся по указу президента.
"Многие до последнего не меняли документы, оставаясь на самоизоляции. Сейчас образовались очереди из желающих это сделать. Поэтому считаем необходимым продлить срок замены паспортов и водительских удостоверений еще на полгода – до 30 июня 2021 года", - сказал Турчак.
В понедельник ЕР проводит первый социальный онлайн-форум. Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме принимают участие федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней. Участники обсудят возможности и перспективы развития добровольческой деятельности и лучшие практики по оказанию помощи гражданам и медикам. Также на повестке форума обсуждение дополнительных мер социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Единая РоссияАндрей ТурчакОбщество
 
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