ЕР предложила продлить срок замены паспортов и прав
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает продлить действие паспортов и прав с истекшим в пандемию сроком действия, чтобы все желающие успели заменить документы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Выступая на социальном онлайн-форуме ЕР, Турчак отметил, что из-за ограничений во время пандемии многие граждане не успели заменить просроченные документы - паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых скоро истечет. Он напомнил, что ранее срок действия таких документов уже продлялся по указу президента.
"Многие до последнего не меняли документы, оставаясь на самоизоляции. Сейчас образовались очереди из желающих это сделать. Поэтому считаем необходимым продлить срок замены паспортов и водительских удостоверений еще на полгода – до 30 июня 2021 года", - сказал Турчак.
В понедельник ЕР проводит первый социальный онлайн-форум. Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме принимают участие федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней. Участники обсудят возможности и перспективы развития добровольческой деятельности и лучшие практики по оказанию помощи гражданам и медикам. Также на повестке форума обсуждение дополнительных мер социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.
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