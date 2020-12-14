https://ria.ru/20201214/pandemiya-1589156954.html
Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться только после массовой вакцинации всего мира, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:32
2020-12-14T16:32
2020-12-14T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться только после массовой вакцинации всего мира, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество