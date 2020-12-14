https://ria.ru/20201214/otlov-1589084941.html

Свыше 175 миллионов рублей потратили на отлов животных в Подмосковье

Свыше 175 миллионов рублей потратили на отлов животных в Подмосковье

Порядка 177 миллионов рублей потратили с начала года на отлов, содержание и ветеринарные услуги безнадзорных животных Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:50

2020-12-14T11:50

2020-12-14T11:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Порядка 177 миллионов рублей потратили с начала года на отлов, содержание и ветеринарные услуги безнадзорных животных Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Он напомнил, что в настоящее время на территории Московской области функционируют 43 приюта для животных, из которых 42 частных и 1 муниципальный. В них содержится порядка 9,6 тысяч собак и кошек.

https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589083069.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)