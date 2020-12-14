Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201214/otlov-1589084941.html
Свыше 175 миллионов рублей потратили на отлов животных в Подмосковье
Свыше 175 миллионов рублей потратили на отлов животных в Подмосковье
Порядка 177 миллионов рублей потратили с начала года на отлов, содержание и ветеринарные услуги безнадзорных животных Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:50
2020-12-14T11:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Порядка 177 миллионов рублей потратили с начала года на отлов, содержание и ветеринарные услуги безнадзорных животных Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Он напомнил, что в настоящее время на территории Московской области функционируют 43 приюта для животных, из которых 42 частных и 1 муниципальный. В них содержится порядка 9,6 тысяч собак и кошек.
https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589083069.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Свыше 175 миллионов рублей потратили на отлов животных в Подмосковье

11:50 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Порядка 177 миллионов рублей потратили с начала года на отлов, содержание и ветеринарные услуги безнадзорных животных Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Вакцинировано за этот период более 15,2 тысяч животных, идентифицировано столько же - 15201 голов. Из них стерилизовано 14995 собак и кошек и выпущено в прежнюю среду обитания – 13455 голов. Оставлено в приюте для животных или передано новым владельцам 805 животных", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
Он напомнил, что в настоящее время на территории Московской области функционируют 43 приюта для животных, из которых 42 частных и 1 муниципальный. В них содержится порядка 9,6 тысяч собак и кошек.
Сильный снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
11:38Новости Подмосковья
Почти 24 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
Лента новостейМолния