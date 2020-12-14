https://ria.ru/20201214/osobennost-1589140638.html
Посол РФ в КНР назвал отличительную особенность двусторонних отношений
Посол РФ в КНР назвал отличительную особенность двусторонних отношений
Москва и Пекин характеризуют межгосударственный диалог, как отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, при этом... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:35
2020-12-14T15:35
2020-12-14T15:35
россия-китай: главное
андрей денисов
пекин
китай
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МОСКВА, 14 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Москва и Пекин характеризуют межгосударственный диалог, как отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, при этом последний тезис в современных условиях заслуживает особого внимания, заявил посол России в Китае Андрей Денисов, отвечая на вопрос "Парламентской газеты".Дипломат уточнил, что речь идёт, во-первых, о новой эпохе, в которую вошёл весь мир. В современных международных отношениях происходят поистине тектонические трансформации. При этом глобальная ситуация не становится проще.Во-вторых, новая эпоха наступила и в российско-китайских отношениях, отметил Андрей Денисов. Одной из её особенностей можно назвать всестороннюю координацию. Например, Москва и Пекин очень часто придерживаются схожих позиций в Совете Безопасности ООН.Эти обстоятельства определяют глобальную стабилизирующую роль российско-китайских отношений на современном этапе. Они способствует устойчивости международной обстановки в целом, одновременно являясь своего рода индикатором того, каким образом в нынешних условиях можно правильно выстраивать диалог между крупными и влиятельными государствами.Такой пример особенно важен для планеты сейчас, когда человечество сталкивается и ещё столкнётся с космическими по масштабам задачами. Первая из них - противостояние пандемии коронавируса и преодоление её последствий.Вторая - восстановление мировой экономики после того удара, который нанёс по ней COVID-19. И в этих вопросах диалог между Москвой и Пекином, по мнению главы дипмиссии, показывает, как нужно взаимодействовать в борьбе с болезнью и ликвидации причинённого ею ущерба.Россия помогала Китаю на начальной стадии эпидемии коронавируса в КНР, а потом наступила очередь китайской стороны протянуть нам руку помощи, напомнил Денисов. В обоих случаях поддержка была не символическая, а очень даже конкретная. Например, только по линии межгосударственных контактов Россия закупила у китайской стороны 199 миллионов медицинских масок. "Можно с уверенностью утверждать, что другого источника удовлетворения российских потребностей в средствах индивидуальной защиты, особенно, весной, мы бы нигде больше не нашли", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20201210/konferentsiya-1588638856.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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андрей денисов, пекин, китай
МОСКВА, 14 дек — Проект "Россия-Китай: Главное".
Москва и Пекин
характеризуют межгосударственный диалог, как отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, при этом последний тезис в современных условиях заслуживает особого внимания, заявил посол России в Китае Андрей Денисов
, отвечая на вопрос "Парламентской газеты".
Дипломат уточнил, что речь идёт, во-первых, о новой эпохе, в которую вошёл весь мир. В современных международных отношениях происходят поистине тектонические трансформации. При этом глобальная ситуация не становится проще.
Во-вторых, новая эпоха наступила и в российско-китайских отношениях, отметил Андрей Денисов. Одной из её особенностей можно назвать всестороннюю координацию. Например, Москва и Пекин очень часто придерживаются схожих позиций в Совете Безопасности ООН
.
Эти обстоятельства определяют глобальную стабилизирующую роль российско-китайских отношений на современном этапе. Они способствует устойчивости международной обстановки в целом, одновременно являясь своего рода индикатором того, каким образом в нынешних условиях можно правильно выстраивать диалог между крупными и влиятельными государствами.
Такой пример особенно важен для планеты сейчас, когда человечество сталкивается и ещё столкнётся с космическими по масштабам задачами. Первая из них - противостояние пандемии коронавируса и преодоление её последствий.
Вторая - восстановление мировой экономики после того удара, который нанёс по ней COVID-19. И в этих вопросах диалог между Москвой и Пекином, по мнению главы дипмиссии, показывает, как нужно взаимодействовать в борьбе с болезнью и ликвидации причинённого ею ущерба.
Россия помогала Китаю на начальной стадии эпидемии коронавируса в КНР, а потом наступила очередь китайской стороны протянуть нам руку помощи, напомнил Денисов. В обоих случаях поддержка была не символическая, а очень даже конкретная. Например, только по линии межгосударственных контактов Россия закупила у китайской стороны 199 миллионов медицинских масок.
"Можно с уверенностью утверждать, что другого источника удовлетворения российских потребностей в средствах индивидуальной защиты, особенно, весной, мы бы нигде больше не нашли", - подчеркнул дипломат.