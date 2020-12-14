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ОАЭ призвали пресечь появление ядерного оружия в Персидском заливе
ОАЭ призвали пресечь появление ядерного оружия в Персидском заливе
Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян призвал оградить регион Персидского залива от размещения оружия массового поражения и баллистических ракет. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:46
2020-12-14T14:46
персидский залив
мид оаэ
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в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян призвал оградить регион Персидского залива от размещения оружия массового поражения и баллистических ракет.
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персидский залив, мид оаэ, оаэ, в мире

ОАЭ призвали пресечь появление ядерного оружия в Персидском заливе

14:46 14.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль-Нахайян во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль-Нахайян во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян призвал оградить регион Персидского залива от размещения оружия массового поражения и баллистических ракет.

"Нам необходимо, в первую очередь, оградить наш регион от того, чтобы он превратился в зону, в которой находится оружие массового уничтожения, (нужно, чтобы) также был бы свободен (регион) от баллистических ракет и устремления некоторых регионалов к созданию ядерного оружия", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14:14
Лавров прокомментировал ситуацию в зоне Персидского залива
 
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