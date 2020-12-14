https://ria.ru/20201214/oruzhie-1589129733.html
ОАЭ призвали пресечь появление ядерного оружия в Персидском заливе
ОАЭ призвали пресечь появление ядерного оружия в Персидском заливе
Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян призвал оградить регион Персидского залива от размещения оружия массового поражения и баллистических ракет. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:46
2020-12-14T14:46
2020-12-14T14:46
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян призвал оградить регион Персидского залива от размещения оружия массового поражения и баллистических ракет.
https://ria.ru/20201214/lavrov-1589118961.html
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