ОАЭ призвали пресечь появление ядерного оружия в Персидском заливе

"Нам необходимо, в первую очередь, оградить наш регион от того, чтобы он превратился в зону, в которой находится оружие массового уничтожения, (нужно, чтобы) также был бы свободен (регион) от баллистических ракет и устремления некоторых регионалов к созданию ядерного оружия", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.