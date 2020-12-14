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В Ростовской больнице опровергли данные о гибели больных COVID-19 на ИВЛ
В Ростовской больнице опровергли данные о гибели больных COVID-19 на ИВЛ
Информация о том, что в Ростовской областной больнице, на базе которой работает госпиталь для больных коронавирусом, в воскресенье из-за перебоев с кислородом... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:54
2020-12-14T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек – РИА Новости. Информация о том, что в Ростовской областной больнице, на базе которой работает госпиталь для больных коронавирусом, в воскресенье из-за перебоев с кислородом погибло множество пациентов, не соответствует действительности, сообщила журналистам пресс-секретарь больницы Евгения Мирошниченко.Ранее RostovGazeta сообщила, что из-за перебоев с кислородом в COVID-госпитале на базе Ростовской областной клинической больнице погибли люди. Позже со ссылкой на адвоката врачей Михаила Лунтовского издание уточнило, что погибли порядка 10 человек."В нашем ковидном моногоспитале за полные сутки 13 декабря было зафиксировано три потери: двое пациентов скончались до обеда, еще один - в 22.10. Все находились на аппаратах ИВЛ в реанимационном отделении моногоспиталя, так же, как и еще 25 пациентов, и ни один из приборов тревожных сигналов не подавал. В 4.30 утра скончался еще один пациент. И это все. Никаких проблем с кислородом не было", - процитировала Мирошниченко слова главврача больницы Вячеслава Коробки.Он отметил, что в целом последние сутки в больнице прошли штатно, число умерших не превышает средний суточный показатель за весь период работы госпиталя.Представитель областного управления Росздравнадзора в свою очередь сообщил РИА Новости, что по факту информации о гибели пациентов из-за нехватки кислорода в областную больницу направлен запрос для выяснения обстоятельств, по итогам которого будет принято решение о необходимости проверки.В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной. Позже по факту смерти пяти пациентов в больнице 11 октября было возбуждено уголовное дело о "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростовская область, происшествия

В Ростовской больнице опровергли данные о гибели больных COVID-19 на ИВЛ

14:54 14.12.2020
 
© РИА НовостиМедицинский работник и пациент в приемном отделении госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник и пациент в приемном отделении госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек – РИА Новости. Информация о том, что в Ростовской областной больнице, на базе которой работает госпиталь для больных коронавирусом, в воскресенье из-за перебоев с кислородом погибло множество пациентов, не соответствует действительности, сообщила журналистам пресс-секретарь больницы Евгения Мирошниченко.
Ранее RostovGazeta сообщила, что из-за перебоев с кислородом в COVID-госпитале на базе Ростовской областной клинической больнице погибли люди. Позже со ссылкой на адвоката врачей Михаила Лунтовского издание уточнило, что погибли порядка 10 человек.
"Руководство Ростовской областной клинической больницы опровергает сведения... о том, что в ковидном моногоспитале РОКБ за прошедшие сутки перебои с кислородом привели к множеству смертей", - заявила Мирошниченко.
"В нашем ковидном моногоспитале за полные сутки 13 декабря было зафиксировано три потери: двое пациентов скончались до обеда, еще один - в 22.10. Все находились на аппаратах ИВЛ в реанимационном отделении моногоспиталя, так же, как и еще 25 пациентов, и ни один из приборов тревожных сигналов не подавал. В 4.30 утра скончался еще один пациент. И это все. Никаких проблем с кислородом не было", - процитировала Мирошниченко слова главврача больницы Вячеслава Коробки.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 16:09Распространение нового коронавируса
Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью
Он отметил, что в целом последние сутки в больнице прошли штатно, число умерших не превышает средний суточный показатель за весь период работы госпиталя.
Представитель областного управления Росздравнадзора в свою очередь сообщил РИА Новости, что по факту информации о гибели пациентов из-за нехватки кислорода в областную больницу направлен запрос для выяснения обстоятельств, по итогам которого будет принято решение о необходимости проверки.
В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной. Позже по факту смерти пяти пациентов в больнице 11 октября было возбуждено уголовное дело о "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 20:21Распространение нового коронавируса
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ростовская областьПроисшествия
 
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