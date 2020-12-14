https://ria.ru/20201214/oproverzhenie-1589131764.html

В Ростовской больнице опровергли данные о гибели больных COVID-19 на ИВЛ

В Ростовской больнице опровергли данные о гибели больных COVID-19 на ИВЛ

Информация о том, что в Ростовской областной больнице, на базе которой работает госпиталь для больных коронавирусом, в воскресенье из-за перебоев с кислородом... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:54

2020-12-14T14:54

2020-12-14T14:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек – РИА Новости. Информация о том, что в Ростовской областной больнице, на базе которой работает госпиталь для больных коронавирусом, в воскресенье из-за перебоев с кислородом погибло множество пациентов, не соответствует действительности, сообщила журналистам пресс-секретарь больницы Евгения Мирошниченко.Ранее RostovGazeta сообщила, что из-за перебоев с кислородом в COVID-госпитале на базе Ростовской областной клинической больнице погибли люди. Позже со ссылкой на адвоката врачей Михаила Лунтовского издание уточнило, что погибли порядка 10 человек."В нашем ковидном моногоспитале за полные сутки 13 декабря было зафиксировано три потери: двое пациентов скончались до обеда, еще один - в 22.10. Все находились на аппаратах ИВЛ в реанимационном отделении моногоспиталя, так же, как и еще 25 пациентов, и ни один из приборов тревожных сигналов не подавал. В 4.30 утра скончался еще один пациент. И это все. Никаких проблем с кислородом не было", - процитировала Мирошниченко слова главврача больницы Вячеслава Коробки.Он отметил, что в целом последние сутки в больнице прошли штатно, число умерших не превышает средний суточный показатель за весь период работы госпиталя.Представитель областного управления Росздравнадзора в свою очередь сообщил РИА Новости, что по факту информации о гибели пациентов из-за нехватки кислорода в областную больницу направлен запрос для выяснения обстоятельств, по итогам которого будет принято решение о необходимости проверки.В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной. Позже по факту смерти пяти пациентов в больнице 11 октября было возбуждено уголовное дело о "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586467984.html

https://ria.ru/20201009/zaschita-1579110697.html

ростовская область

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