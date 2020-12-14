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В Сочи охранник магазина разбил покупателю машину за отсутствие маски
В Сочи охранник магазина разбил покупателю машину за отсутствие маски
Полиция проводит проверку после заявления жителя Сочи о том, что охранник магазина разбил ему машину за визит без маски, сообщил РИА Новости представитель УВД... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:06
2020-12-14T10:06
2020-12-14T10:07
сочи
происшествия
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СОЧИ, 14 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку после заявления жителя Сочи о том, что охранник магазина разбил ему машину за визит без маски, сообщил РИА Новости представитель УВД города.В интернете появилось видео, на котором охранник одного из магазинов в Сочи пытается догнать отъезжающий автомобиль и разбивает рукой боковое окно. Сообщается, что водитель, якобы зашёл в магазин "Фикс Прайс" без маски, и ему отказали в обслуживании, а когда мужчина вышел к машине за маской, то один из охранников бросился на него и разбил автомобиль. На других кадрах виден мужчина с лицом в крови и ранами от разбитого стекла.Он уточнил, что инцидент произошел в магазине "Фикс Прайс" в Центральном районе Сочи.
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сочи, происшествия
СОЧИ, 14 дек - РИА Новости.
Полиция проводит проверку после заявления жителя Сочи
о том, что охранник магазина разбил ему машину за визит без маски, сообщил РИА Новости представитель УВД города.
В интернете появилось видео, на котором охранник одного из магазинов в Сочи пытается догнать отъезжающий автомобиль и разбивает рукой боковое окно. Сообщается, что водитель, якобы зашёл в магазин "Фикс Прайс" без маски, и ему отказали в обслуживании, а когда мужчина вышел к машине за маской, то один из охранников бросился на него и разбил автомобиль. На других кадрах виден мужчина с лицом в крови и ранами от разбитого стекла.
"В полицию обратился пострадавший мужчина. Материал по данному делу зарегистрирован, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Он уточнил, что инцидент произошел в магазине "Фикс Прайс" в Центральном районе Сочи.