https://ria.ru/20201214/okhrannik-1589064604.html

В Сочи охранник магазина разбил покупателю машину за отсутствие маски

В Сочи охранник магазина разбил покупателю машину за отсутствие маски

Полиция проводит проверку после заявления жителя Сочи о том, что охранник магазина разбил ему машину за визит без маски, сообщил РИА Новости представитель УВД... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:06

2020-12-14T10:06

2020-12-14T10:07

сочи

происшествия

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СОЧИ, 14 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку после заявления жителя Сочи о том, что охранник магазина разбил ему машину за визит без маски, сообщил РИА Новости представитель УВД города.В интернете появилось видео, на котором охранник одного из магазинов в Сочи пытается догнать отъезжающий автомобиль и разбивает рукой боковое окно. Сообщается, что водитель, якобы зашёл в магазин "Фикс Прайс" без маски, и ему отказали в обслуживании, а когда мужчина вышел к машине за маской, то один из охранников бросился на него и разбил автомобиль. На других кадрах виден мужчина с лицом в крови и ранами от разбитого стекла.Он уточнил, что инцидент произошел в магазине "Фикс Прайс" в Центральном районе Сочи.

сочи

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия