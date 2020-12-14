https://ria.ru/20201214/ograblenie-1589068322.html

Москвича избили и ограбили в такси

Москвича избили и ограбили в такси

Москвич, субботним вечером сев в такси, стал жертвой неизвестного попутчика, который по дороге избил его, отнял 17 тысяч рублей и два мобильных телефона,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:31

2020-12-14T10:31

2020-12-14T10:31

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152899/60/1528996084_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ab4775b9f6ab2fa744fbe84dfd82a7d8.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москвич, субботним вечером сев в такси, стал жертвой неизвестного попутчика, который по дороге избил его, отнял 17 тысяч рублей и два мобильных телефона, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Заявление от мужчины 1973 года рождения поступило в полицию через сутки после инцидента. Он рассказал, что на проспекте Мира поймал такси, сел на переднее сидение, после чего обнаружил, что сзади находится неизвестный. Машина ехала по ТТК, когда попутчик "начал требовать у гражданина, чтобы тот отдал ему все ценное, находящееся при нем".Уже на Каширском шоссе неизвестный несколько раз ударил мужчину кулаком в лицо, забрал у него 17 тысяч рублей, борсетку, в которой было два мобильных телефона, а также снял с шеи наушники. Незадачливого пассажира высадили на проезжей части и уехали.У мужчины диагностировано сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины. Полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20201214/okhrannik-1589064604.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия