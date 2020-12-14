Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/ograblenie-1589068322.html
Москвича избили и ограбили в такси
Москвича избили и ограбили в такси
Москвич, субботним вечером сев в такси, стал жертвой неизвестного попутчика, который по дороге избил его, отнял 17 тысяч рублей и два мобильных телефона,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:31
2020-12-14T10:31
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152899/60/1528996084_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ab4775b9f6ab2fa744fbe84dfd82a7d8.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москвич, субботним вечером сев в такси, стал жертвой неизвестного попутчика, который по дороге избил его, отнял 17 тысяч рублей и два мобильных телефона, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Заявление от мужчины 1973 года рождения поступило в полицию через сутки после инцидента. Он рассказал, что на проспекте Мира поймал такси, сел на переднее сидение, после чего обнаружил, что сзади находится неизвестный. Машина ехала по ТТК, когда попутчик "начал требовать у гражданина, чтобы тот отдал ему все ценное, находящееся при нем".Уже на Каширском шоссе неизвестный несколько раз ударил мужчину кулаком в лицо, забрал у него 17 тысяч рублей, борсетку, в которой было два мобильных телефона, а также снял с шеи наушники. Незадачливого пассажира высадили на проезжей части и уехали.У мужчины диагностировано сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины. Полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20201214/okhrannik-1589064604.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152899/60/1528996084_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_d632e27cf8bd796cc5b9d5c4e9e2384f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Москвича избили и ограбили в такси

10:31 14.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москвич, субботним вечером сев в такси, стал жертвой неизвестного попутчика, который по дороге избил его, отнял 17 тысяч рублей и два мобильных телефона, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
Заявление от мужчины 1973 года рождения поступило в полицию через сутки после инцидента. Он рассказал, что на проспекте Мира поймал такси, сел на переднее сидение, после чего обнаружил, что сзади находится неизвестный. Машина ехала по ТТК, когда попутчик "начал требовать у гражданина, чтобы тот отдал ему все ценное, находящееся при нем".
Уже на Каширском шоссе неизвестный несколько раз ударил мужчину кулаком в лицо, забрал у него 17 тысяч рублей, борсетку, в которой было два мобильных телефона, а также снял с шеи наушники. Незадачливого пассажира высадили на проезжей части и уехали.
У мужчины диагностировано сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины. Полиция проводит проверку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
10:06
В Сочи охранник магазина разбил покупателю машину за отсутствие маски
 
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
Лента новостейМолния