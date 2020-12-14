https://ria.ru/20201214/obvinenie-1589170805.html

Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке

Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке

Трем россиянам, которых задержали на Шри-Ланке за незаконный сбор жуков, предъявлен 301 пункт обвинений, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Сухов. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:48

2020-12-14T16:48

2020-12-14T17:09

шри-ланка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_91d98a4fb8ae1f05d0ad2d7983b1e564.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Трем россиянам, которых задержали на Шри-Ланке за незаконный сбор жуков, предъявлен 301 пункт обвинений, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Сухов."Сегодня на заседание суда обвинение вышло с 301 пунктом обвинений", - сказал он.Сухов пояснил, что нарушения закона рассматривались по каждому насекомому в отдельности, примерно треть от итоговой суммы – это обвинения в попытке вывоза жуков из Шри-Ланки.Сторона обвинения передала защите представленные документы на сингальском языке, их изучение и формирование своей позиции начнется после перевода, заключил собеседник агентства.Следующее заседание назначено на 6 января.Как сообщалось ранее, трое россиян, включая зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) по обвинению "в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных". Как писал Игнатенко в соцсетях, их задержали сотрудники национального парка из-за того, что у него в кармане было несколько мертвых жуков, которых он накануне нашел сбитыми на трассе и забыл выложить.Россияне находились под подпиской о невыезде, судебный процесс начался 28 мая. Суд на Шри-Ланке 25 июня арестовал их, но 2 июля они были выпущены под залог. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что по местным законам россиянам грозят "крупные штрафы, заключение сроком до пяти лет".

https://ria.ru/20201111/zanzibar-1584160017.html

https://ria.ru/20200909/dostoprimechatelnosti-1576927440.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шри-ланка, в мире