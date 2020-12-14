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Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
Трем россиянам, которых задержали на Шри-Ланке за незаконный сбор жуков, предъявлен 301 пункт обвинений, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Сухов. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:48
2020-12-14T17:09
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Трем россиянам, которых задержали на Шри-Ланке за незаконный сбор жуков, предъявлен 301 пункт обвинений, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Сухов."Сегодня на заседание суда обвинение вышло с 301 пунктом обвинений", - сказал он.Сухов пояснил, что нарушения закона рассматривались по каждому насекомому в отдельности, примерно треть от итоговой суммы – это обвинения в попытке вывоза жуков из Шри-Ланки.Сторона обвинения передала защите представленные документы на сингальском языке, их изучение и формирование своей позиции начнется после перевода, заключил собеседник агентства.Следующее заседание назначено на 6 января.Как сообщалось ранее, трое россиян, включая зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) по обвинению "в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных". Как писал Игнатенко в соцсетях, их задержали сотрудники национального парка из-за того, что у него в кармане было несколько мертвых жуков, которых он накануне нашел сбитыми на трассе и забыл выложить.Россияне находились под подпиской о невыезде, судебный процесс начался 28 мая. Суд на Шри-Ланке 25 июня арестовал их, но 2 июля они были выпущены под залог. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что по местным законам россиянам грозят "крупные штрафы, заключение сроком до пяти лет".
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шри-ланка, в мире

Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке

16:48 14.12.2020 (обновлено: 17:09 14.12.2020)
 
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Depositphotos / aa-w
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Трем россиянам, которых задержали на Шри-Ланке за незаконный сбор жуков, предъявлен 301 пункт обвинений, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Сухов.
"Сегодня на заседание суда обвинение вышло с 301 пунктом обвинений", - сказал он.
Сухов пояснил, что нарушения закона рассматривались по каждому насекомому в отдельности, примерно треть от итоговой суммы – это обвинения в попытке вывоза жуков из Шри-Ланки.
"Это странно, потому что задержаны ребята были не в аэропорту и не по пути туда, а в национальном парке. Никаких билетов у них на руках не было", - отметил Сухов. По его словам, вывозить жуков из страны россияне не собирались.
Сторона обвинения передала защите представленные документы на сингальском языке, их изучение и формирование своей позиции начнется после перевода, заключил собеседник агентства.
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Следующее заседание назначено на 6 января.
Как сообщалось ранее, трое россиян, включая зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) по обвинению "в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных". Как писал Игнатенко в соцсетях, их задержали сотрудники национального парка из-за того, что у него в кармане было несколько мертвых жуков, которых он накануне нашел сбитыми на трассе и забыл выложить.
Россияне находились под подпиской о невыезде, судебный процесс начался 28 мая. Суд на Шри-Ланке 25 июня арестовал их, но 2 июля они были выпущены под залог. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что по местным законам россиянам грозят "крупные штрафы, заключение сроком до пяти лет".
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