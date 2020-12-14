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На Урале предъявили обвинение женщине, полгода державшей дочь в шкафу
На Урале предъявили обвинение женщине, полгода державшей дочь в шкафу
Женщине, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу в свердловском Карпинске, предъявили обвинение, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:00
2020-12-14T15:27
игорь мороков
следственный комитет россии (ск рф)
карпинск
происшествия
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Женщине, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу в свердловском Карпинске, предъявили обвинение, сообщается на сайте СК РФ.Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября ребенка в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, вес младенца составлял всего 3 килограмма 100 граммов. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе медучреждения, ребенка уже выписали."Тридцативосьмилетней жительнице города Карпинска предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с рождения дочери в апреле и до начала октября женщина умышленно, "из личных неприязненных отношений к ребенку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем". Так, по данным СК, она систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания. Все это привело, как уточнили в ведомстве, к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и "иным неблагоприятным последствиям".В СК подчеркнули, что девочка не умерла лишь потому, что была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранителям.Подчеркивается, что назначен и проводится ряд судебных экспертиз, в том числе и для выяснения психического состояния обвиняемой.Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков сообщал РИА Новости, что девочка не сразу будет передана родственникам, которые готовы оформить над ней опеку, а будет переведена в одно из учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей до окончания следствия над ее матерью. Самой женщине суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/proisshestviya-1579037055.html
https://ria.ru/20201012/mladenets-1579340763.html
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игорь мороков, следственный комитет россии (ск рф), карпинск, происшествия

На Урале предъявили обвинение женщине, полгода державшей дочь в шкафу

15:00 14.12.2020 (обновлено: 15:27 14.12.2020)
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Женщине, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу в свердловском Карпинске, предъявили обвинение, сообщается на сайте СК РФ.
Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.
Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября ребенка в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, вес младенца составлял всего 3 килограмма 100 граммов. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе медучреждения, ребенка уже выписали.
"Тридцативосьмилетней жительнице города Карпинска предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с рождения дочери в апреле и до начала октября женщина умышленно, "из личных неприязненных отношений к ребенку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем". Так, по данным СК, она систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания. Все это привело, как уточнили в ведомстве, к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и "иным неблагоприятным последствиям".
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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В СК подчеркнули, что девочка не умерла лишь потому, что была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранителям.
Подчеркивается, что назначен и проводится ряд судебных экспертиз, в том числе и для выяснения психического состояния обвиняемой.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков сообщал РИА Новости, что девочка не сразу будет передана родственникам, которые готовы оформить над ней опеку, а будет переведена в одно из учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей до окончания следствия над ее матерью. Самой женщине суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
 
Игорь МороковСледственный комитет России (СК РФ)КарпинскПроисшествия
 
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