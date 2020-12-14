https://ria.ru/20201214/obvinenie-1589064385.html
СК заочно обвинил литовских судей за приговор россиянам по делу 1991 года
СК заочно обвинил литовских судей за приговор россиянам по делу 1991 года
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:05
2020-12-14T10:05
2020-12-14T10:23
светлана петренко
ссср
следственный комитет россии (ск рф)
вильнюс
литва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_0:155:2898:1785_1920x0_80_0_0_79f3c524c92332220bbef9462eae8572.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным СК, в марте 2019 судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ. Суд признал их виновными в преступлениях против Литвы и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.Она добавила, что приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых."В момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка", - добавила Петренко.Она добавила, что в массовых беспорядках в Вильнюсе были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Среди тех, кому в связи с данными событиями был вынесен приговор, были задержанные на территории Литвы Юрий Мель и Геннадий Иванов.Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений.В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, как сообщалось ранее, погибли 14 человек, более 600 были ранены.
https://ria.ru/20201207/prigovor-1588046513.html
https://ria.ru/20201102/ssha-1582714166.html
ссср
вильнюс
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b1bce8bb923bcda71f9c1b6d3885f103.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, ссср, следственный комитет россии (ск рф), вильнюс, литва, происшествия
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы
, вынесшим приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе
в 1991 году, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
.
По данным СК, в марте 2019 судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ. Суд признал их виновными в преступлениях против Литвы и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.
"Судьям Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан РФ", - сказала Петренко.
Она добавила, что приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых.
"В момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР
. В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка", - добавила Петренко.
Она добавила, что в массовых беспорядках в Вильнюсе были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Среди тех, кому в связи с данными событиями был вынесен приговор, были задержанные на территории Литвы Юрий Мель и Геннадий Иванов.
Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений.
В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, как сообщалось ранее, погибли 14 человек, более 600 были ранены.