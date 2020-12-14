https://ria.ru/20201214/obvinenie-1589064385.html

СК заочно обвинил литовских судей за приговор россиянам по делу 1991 года

СК заочно обвинил литовских судей за приговор россиянам по делу 1991 года

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:05

2020-12-14T10:05

2020-12-14T10:23

светлана петренко

ссср

следственный комитет россии (ск рф)

вильнюс

литва

происшествия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным СК, в марте 2019 судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ. Суд признал их виновными в преступлениях против Литвы и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.Она добавила, что приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых."В момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка", - добавила Петренко.Она добавила, что в массовых беспорядках в Вильнюсе были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Среди тех, кому в связи с данными событиями был вынесен приговор, были задержанные на территории Литвы Юрий Мель и Геннадий Иванов.Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений.В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, как сообщалось ранее, погибли 14 человек, более 600 были ранены.

https://ria.ru/20201207/prigovor-1588046513.html

https://ria.ru/20201102/ssha-1582714166.html

ссср

вильнюс

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, ссср, следственный комитет россии (ск рф), вильнюс, литва, происшествия